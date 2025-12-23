Afrique: CAN 2025 - La Zambie arrache un nul 1-1 face au Mali

La Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2025, organisée au Maroc, a démarré sur les chapeaux de roues avec une première surprise dans le groupe A. Ce lundi 22 décembre, les Aigles du Mali, considérés comme l'un des outsiders sérieux pour le titre, ont été rejoints in extremis par les Chipolopolo de Zambie (1-1) au stade Mohammed V de Casablanca.

Dominateurs tout au long de la partie, les Maliens ont pourtant cru tenir leur victoire d'ouverture. Après un penalty raté en première période par El Bilal Touré, c'est Lassine Sinayoko qui a débloqué la situation à la 61e minute, profitant d'une mêlée sur corner pour pousser le ballon au fond des filets. Malgré une possession écrasante et plusieurs occasions franches, les hommes d'Éric Chelle ont péché par manque de réalisme.

La Zambie, championne en 2012 et réputée pour son mental d'acier, n'a jamais rompu. Récompensés de leur abnégation, les joueurs d'Avram Grant ont égalisé au bout du suspense : à la 92e minute, l'attaquant de Leicester Patson Daka a surgi pour reprendre de la tête un centre précis et faire exploser le banc zambien.

Ce point du nul vaut de l'or pour les Chipolopolo, qui lancent idéalement leur compétition. Pour le Mali, finaliste en 1972 et habitué des quarts de finale récents, ce faux pas constitue un sérieux avertissement : dans une CAN où les surprises sont légion, aucune équipe n'est à l'abri. Après la première journée, le groupe A voit le Maroc, pays hôte, trôner en tête grâce à sa victoire 2-0 face aux Comores (buts de Brahim Díaz et Ayoub El Kaabi).

Classement du groupe A :

1 Maroc - 3 points (+2)

2 Mali - 1 point (0)

3 Zambie - 1 point (0)

4 Comores - 0 point (-2)