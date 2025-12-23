Madagascar: Alavoly Food - Skaiz et Tsota en concert pour une soirée festive

Skaiz et Tsota partageront la scène ce samedi 27 décembre 2025.

Ces deux chanteurs urbains, aux styles bien distincts mais complémentaires, se produiront sur la scène d'Ala Voly Food, sur le By-pass, pour une soirée qui s'annonce enflammée. Skaiz, surtout connu comme artiste de rap et de hip-hop malgache, entraînera le public dans son univers à travers des textes engagés ou introspectifs, ancrés dans le vécu quotidien, la jeunesse et les réalités sociales.

Tsota, de son côté, est davantage associée à un style afro-urbain mêlant afrobeat, pop urbaine et influences traditionnelles malgaches. Sa musique, plus mélodique, tantôt festive, tantôt sentimentale, séduit un large public grâce à des sonorités actuelles et accessibles.

Avec ces deux artistes qui se succéderont sur scène, la piste de danse ne risque assurément pas d'être désertée. La soirée, qui débutera à 20 heures, s'annonce comme un moment festif et convivial, porté par deux artistes reconnus pour leur énergie et leur présence scénique.