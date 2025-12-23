Madagascar: Alavoly Food - Skaiz et Tsota en concert pour une soirée festive

23 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Skaiz et Tsota partageront la scène ce samedi 27 décembre 2025.

Ces deux chanteurs urbains, aux styles bien distincts mais complémentaires, se produiront sur la scène d'Ala Voly Food, sur le By-pass, pour une soirée qui s'annonce enflammée. Skaiz, surtout connu comme artiste de rap et de hip-hop malgache, entraînera le public dans son univers à travers des textes engagés ou introspectifs, ancrés dans le vécu quotidien, la jeunesse et les réalités sociales.

Tsota, de son côté, est davantage associée à un style afro-urbain mêlant afrobeat, pop urbaine et influences traditionnelles malgaches. Sa musique, plus mélodique, tantôt festive, tantôt sentimentale, séduit un large public grâce à des sonorités actuelles et accessibles.

Avec ces deux artistes qui se succéderont sur scène, la piste de danse ne risque assurément pas d'être désertée. La soirée, qui débutera à 20 heures, s'annonce comme un moment festif et convivial, porté par deux artistes reconnus pour leur énergie et leur présence scénique.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.