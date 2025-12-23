Madagascar: Exposition « IA Vision multiple » - Un autre regard de la photographie sur l'intelligence artificielle

23 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Dans le cadre de la 16e édition du Festival de la Photo SAR'nao, le Photo Club CGM présente l'exposition collective « IA Vision multiple ».

Visible au Centre Germano-Malagasy (CGM) du 20 décembre 2025 au 31 janvier 2026, cette exposition propose une immersion au cœur des nouvelles écritures photographiques, à l'heure où l'intelligence artificielle redéfinit les frontières de l'image.

Fruit d'une formation dédiée à l'intelligence artificielle appliquée à la photographie, l'exposition réunit des oeuvres expérimentales qui interrogent, détournent et réinventent le réel. L'IA y est abordée non comme une menace, mais comme un langage créatif, un outil de narration augmentée et un prolongement du regard humain.

À travers des univers hybrides, des identités fragmentées et des imaginaires recomposés, les photographes explorent les tensions entre technologie, nature et humanité, tout en soulevant des questions essentielles sur la notion d'auteur et l'avenir de la création visuelle. Chaque œuvre affirme une vision singulière, révélant la diversité des regards portés sur l'intelligence artificielle.

Reflet d'un apprentissage collectif et d'une démarche artistique consciente, « IA Vision multiple » invite le public à regarder autrement et à penser la photographie comme un champ d'expérimentation en constante évolution.

L'exposition bénéficie du soutien du Centre Germano-Malagasy / Goethe-Zentrum Antananarivo et de ses partenaires, engagés en faveur de la création contemporaine, de la formation et de l'innovation culturelle.

