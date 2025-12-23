Madagascar: L&J Collection - Un an de style, une nouvelle ère d'élégance

Depuis toujours, la jeune entrepreneure Jonarivelo Souvenirasoa Vololona connue sous le nom de « Mme Lola » est passionnée par les vêtements élégants, et plus particulièrement les tailleurs pour femmes. Son aventure a commencé en 2019 avec sa boutique L&J, spécialisée dans l'importation de tailleurs européens de marques comme Zara, Mango ou Reserved.

Cette expérience lui a permis de comprendre les goûts et attentes des clientes, tout en nourrissant son inspiration pour créer sa propre marque. Après le COVID, face à la hausse des prix des produits importés et à la multiplication des contrefaçons chinoises, elle a décidé de concevoir sa propre marque et son propre style, afin de proposer des créations authentiques et uniques.

« Au fil de nos échanges avec la clientèle, nous avons constaté que beaucoup de femmes apprécient les tailleurs de qualité, mais que toutes ne peuvent pas s'offrir des modèles haut de gamme ou issus de grandes marques européennes. Nous avons alors vu une véritable opportunité : offrir à chaque femme la possibilité de posséder un tailleur élégant, soigné et de qualité, car toute femme mérite un tailleur qui valorise sa personnalité », témoigne-t-elle.

Choix

C'est ainsi qu'à l'été 2024, L&J Collection a vu le jour. Cette nouvelle marque est le fruit de sa passion, de son expérience et de sa créativité, avec pour objectif de proposer des tailleurs uniques qui subliment la personnalité et la silhouette de chaque femme.

Chaque pièce est conçue avec soin, alliant modernité, tradition et qualité, et reflète le savoir-faire malgache. Aujourd'hui, L&J Collection sis au 1er étage du centre commercial Akoor Digue continue de grandir avec la même mission : créer des vêtements qui inspirent confiance, élégance et originalité, tout en offrant une expérience personnalisée et mémorable à chaque cliente.

« En plus de nos modèles disponibles en boutique, nous sommes également ouverts aux choix personnalisés. Nous réalisons les modèles souhaités par nos clientes sur commande, afin d'offrir une expérience totalement sur-mesure », poursuit Mme Lola. Le lancement de sa nouvelle collection ainsi que la célébration du premier anniversaire de L&J Collection se sont tenus samedi dernier.