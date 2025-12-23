« La Refondation n'est pas uniquement l'affaire de l'État, mais une responsabilité partagée entre le secteur public, le secteur privé et les citoyens. Cela repose sur une dynamique de collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, de dialogue constructif et de contribution active à la stabilité, à la prospérité et à la dignité nationale ».

Le PDG du groupe Vaniala, Jean Claude Ratsimivony, l'a évoqué lors d'une conférence de presse organisée dans ses locaux hier dans l'après-midi. Cet opérateur économique s'engage ainsi à contribuer activement à la construction d'une nation stable, moderne et prospère, fondée sur la justice, le travail et la responsabilité partagée prônée par le Premier ministre, qui est lui aussi issu du secteur privé.

Pour ce faire, il prône une vision entrepreneuriale avec la ferme conviction qu'aucune croissance n'est possible sans une économie juste, productive et inclusive. « Je soutiens également le développement d'une économie compétitive et créatrice de valeur, capable de générer des emplois décents et durables, en particulier pour les jeunes et les femmes. La valorisation des ressources nationales et du savoir-faire local ainsi que la promotion d'une innovation responsable, sont en même temps de mise. Cette vision s'inscrit pleinement dans l'ambition nationale de bâtir un modèle de développement fondé sur la confiance, la performance et la durabilité tout en respectant les valeurs de la Refondation de la République de Madagascar, telles que définies par le Programme de Mise en Œuvre de la Politique Générale de l'État pour la Refondation (PMO / PGE-R) », a-t-il enchaîné.

Valeurs structurantes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, cet opérateur économique veut partager les valeurs structurantes issues du « Fanahy Malagasy », socle moral de la Refondation, appliquées au sein de ses entreprises. Il s'agit notamment du « Fifanajana » tout en respectant les règles et l'éthique professionnelle, le « Fihavanana » qui renforce la cohésion sociale et la responsabilité sociale de l'entreprise à l'égard de ses collaborateurs et de son environnement.

« Le « Fiaraha-mientana » favorise également la participation active des collaborateurs, des partenaires et des communautés locales à la réussite collective », a-t-il poursuivi. Conformément aux principes directeurs du PMO / PGE-R, je promeus une gouvernance exemplaire, fondée sur la tolérance zéro à la corruption, la transparence financière et opérationnelle, la redevabilité, la culture du résultat et la performance mesurable, appuyée par des mécanismes de suivi et d'évaluation.

« Le rôle des dirigeants consiste ainsi à faire de l'entreprise un modèle de bonne gouvernance, au service du développement national et de l'intérêt général. À titre d'illustration, je contribue activement à la création d'emplois durables, au soutien de l'entrepreneuriat local, à la transformation des ressources nationales, à l'intégration d'une économie verte, durable et responsable, ainsi qu'au renforcement de la résilience économique et sociale des territoires. L'entreprise devient alors un levier concret de refondation économique et sociale, complémentaire de l'action publique », a-t-il conclu.