Sénégal: Kaolack - Lancement de la première phase de l'opération 'Taaral Saloum', mardi

Kaolack — La Délégation départementale du cadre de vie (DDCV) de Kaolack (centre) va procéder, mardi, à partir de 9 heures, au lancement de la première phase de l'opération "Taaral Saloum" (Embellir le Saloum), a-t-on appris de son responsable, Cheikh Diouf.

"Les équipes de la délégation départementale du cadre de vie de Kaolack sont entièrement mobilisées, avec un effectif d'une centaine d'éléments à déployer sur le terrain. Les dernières actions préparatoires s'intensifient pour offrir aux populations un cadre de vie mieux aménagé, plus propre et durable", a-t-il notamment dit.

Cette première phase va concerner des places publiques situées au niveau des quartiers Kasnack, Bongré et Abattoirs Ndangane, a souligné le délégué départemental du cadre de vie à Kaolack.

Ayant pris une part active dans les opérations de désencombrement qui avaient été lancées par le préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye, il a annoncé l'aménagement des zones désencombrées, en commençant par le long de la RN1.

Du ciment, du fer, du sable, de la peinture et des briques ainsi que des pelles, des brouettes, des râteaux, des balais, entre autre moyens logistiques, seront utilisés pour le nettoyage et l'aménagement des différents sites durant cette activité d'investissement humain, confie M. Diouf à l'APS.

"Nous appelons les partenaires, la population et les bonnes volontés à venir participer à cette activité de citoyenneté agissante. Toute la main-d'oeuvre sera assurée par les agents de la délégation départementale du cadre de vie de Kaolack", a-t-il assuré.