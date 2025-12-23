Sénégal: A Singhère Diola, le chef de l'Etat salue un 'regain de confiance' des déplacés de retour

Singhère Diola (Kaour) — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué lundi à Senghère Diola, un village du département de Goudomp, fortement marqué par le conflit en Casamance (sud), le "regain de confiance" des populations, matérialisé par un retour progressif des familles déplacées dans leurs localités.

"Aujourd'hui, il y a un regain de confiance des populations, matérialisé par leur retour progressif dans leurs villages d'origine. Nous appelons à renforcer la dynamique sécuritaire et la sérénité afin de permettre un retour effectif et généralisé sur l'ensemble du territoire casamançais", a déclaré le chef de l'État lors de sa visite à Singhère Diola.

Le président Diomaye Faye a visité deux salles d'une école primaire, construites par le Projet de développement économique de la Casamance (PEDEC), dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance.

Il s'est félicité de l'expérience en cours dans le village, notamment l'accès progressif des enfants à l'éducation, y voyant un signal encourageant du processus de retour des populations.

Le chef de l'Etat a réaffirmé son engagement à oeuvrer pour une paix définitive et à accompagner durablement le retour des familles déplacées.

"Il est important de renforcer cette dynamique sécuritaire qui permettra à tout le monde de constater le retour effectif partout en Casamance. Je veux rassurer tous les villages qui ont été abandonnés à cause du conflit, de mon engagement à oeuvrer pour la paix définitive et à accompagner le retour des déplacés", a ajouté le président Faye.

Selon lui, cette dynamique conforte le choix des autorités de doter la Casamance d'un plan de développement spécial, au regard du potentiel considérable de cette région naturelle, longtemps freinée par une situation conflictuelle prolongée.

"La Casamance devait jouer un rôle moteur dans le développement de notre pays, mais le conflit qui a trop duré, a entravé cet élan", a-t-il rappelé, notant que les conditions d'une paix définitive se dessinent désormais, avec davantage de certitude.

Dans ce cadre, le président de la République a présenté le Plan Diomaye pour la Casamance comme un "outil stratégique majeur"', complémentaire aux programmes existants tels que le PEDEC, l'ANRAC (lAgence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance), le PUMA (Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers) et aux interventions d'autres partenaires.

Il a indiqué que ces efforts conjugués, ont permis d'enregistrer un retour des populations "remarquable" et à un rythme jugé "particulièrement satisfaisant".

Le chef de l'État a enfin assuré les populations de la commune de Kaour, du village de Singhère Diola et de l'ensemble des villages abandonnés à cause du conflit, de sa détermination à accompagner le retour des familles déplacées depuis plus de trente ans afin que ce retour, se fasse dans la sérénité et offre des perspectives économiques et sociales durables.