Sénégal: Kaffrine abrite la 21e édition du festival 'Jappal Ma Jaap' à partir de mercredi

Kaffrine — La 21ème édition du Festival "Jappal Ma Jaap" (main dans la main, en français) se tiendra du 24 au 27 décembre prochain à Kaffrine (centre), a appris l'APS de son initiateur, Baba Sy.

"Ce festival est un grand rendez-vous culturel visant à revaloriser notre culture, notre patrimoine et à partager la diversité culturelle du Sénégal", a expliqué M. Sy, dans un entretien avec l'APS.

Prés de 200 festivaliers venus de différentes régions du pays sont attendus à cette manifestation culturelle.

"Le festival permettra de détecter des talents locaux, de favoriser le partage d'expériences entre jeunes et anciens artistes, mais aussi de rendre la ville de Kaffrine plus attractive sur le plan culturel", a-t-il indiqué.

Le promoteur de cet évènement culturel a annoncé un "programme riche et varié", comprenant des spectacles de "faux lions", un carnaval, de la musique traditionnelle communément appelée "Ngoyane", des prestations de musique "Assiko", des danses traditionnelles.

Des sessions de formation seront également animées en collaboration avec la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (SODAV) et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), a précisé Baba Sy.