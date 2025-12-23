Sénégal: Dakar conduit une mission 'humanitaire' à Bissau pour la libération des prisonniers politiques

Dakar — Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a envoyé des émissaires en Guinée-Bissau pour convaincre les nouvelles autorités de procéder à la libération des prisonniers politiques notamment Domingos Simões Pereira et Fernando Dias Da Costa refugié à l'Ambassade du Nigeria à Bissau, a appris l'APS, lundi, de source officielle.

La délégation qui s'est rendue dimanche en Guinée-Bissau était composée de Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Birame Diop, ministre des Forces Armées et de Moussa Ndoye, Ambassadeur du Sénégal en Guinée-Bissau.

Dans un communiqué rendu public le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur informe que "cette visite avait un objectif strictement humanitaire".

"Cette visite visait à convaincre les autorités militaires en place de procéder à la libération des prisonniers politiques, notamment, Monsieur Domingos Simões Pereira, dirigeant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (PAIGC), ancien président de l'Assemblée nationale populaire", rapporte la même source.

La délégation sénégalaise a demandé également aux autorités militaires de "permettre à Monsieur Fernando Dias Da Costa, candidat à l'élection présidentielle de 2025, ainsi qu'à ses compagnons, réfugiés à l'Ambassade de la République du Nigeria à Bissau, de quitter en toute sécurité ce lieu de protection", indique le document.

Les émissaires sont porteurs d'un message du chef de l'Etat sénégalais pour plaider en faveur des personnes, précise le texte.

"Dans ce cadre, la délégation a rencontré les dirigeants militaires pour leur transmettre, au nom du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye un message oral en faveur du respect des droits humains des susnommés", mentionne le communiqué.

Il signale que les émissaires se sont, par la même occasion, rendus au lieu de détention de Domingos Simões Pereira ainsi qu'à l'Ambassade de la République Fédérale du Nigeria où Fernando Dias Da Costa s'est réfugié.

De même, "la délégation sénégalaise a attiré l'attention des nouvelles autorités bissau-guinéennes sur l'importance, pour favoriser une normalisation politique ordonnée, de faciliter la liberté de mouvement des personnes détenues et réfugiées, tout en assurant la garantie de leur sécurité par l'ECOMIG (Mission militaire de la CEDEAO en Gambie)".

Sur la transition en Guinée-Bissau, il importe de retenir que le Sénégal s'aligne sur les décisions du dernier Sommet ordinaire de la CEDEAO, tenu à Abuja.

"Dans cette veine, le Sénégal se tient disposé à assumer pleinement son rôle au sein du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO, afin de contribuer efficacement à la mise en œuvre des décisions du sommet en vue du retour de l'ordre constitutionnel en Guinée Bissau", renseigne le communiqué.

Des militaires ont annoncé, le 26 novembre dernier, avoir pris "le contrôle total" de la Guinée-Bissau. Les putschistes disent également avoir suspendu "le processus électoral", quelques jours après l'élection présidentielle bissau-guinéenne.

Les électeurs attendaient la proclamation des résultats officiels de ce scrutin couplé à des élections législatives.