Sénégal: L'ARP exercera pleinement ses fonctions régaliennes', selon son directeur général

Saint-Louis — L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) exercera pleinement ses fonctions régaliennes sur tout le territoire national, a déclaré lundi, son directeur général, Alioune Abou Talib Diouf.

"Les fonctions réglementaires de l'ARP sont au nombre de neuf parmi lesquelles l'inspection qui permet de débusquer tout ce qui est contraire à nos lois et règlements, mais également la surveillance du marché et la pharmacovigilance", a souligné M. Diouf.

Le Directeur général de l'ARP s'exprimait devant la presse en marge de l'inauguration de l'antenne Nord de l'ARP couvrant les régions de Louga, Matam et Saint-Louis.

Il a indiqué que "la surveillance du marché permet de savoir quels sont les produits qui circulent et parmi ces produits quels sont ceux qui sont réglementés et tolérés par les autorités et ceux qui sont interdits pour les retirer du marché".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Enfin la pharmacovigilance permet de savoir quels sont les effets secondaires de l'utilisation de nos produits mais également des mauvais produits", a précisé le pharmacien.

Il a assuré que l'ARP exercera les "fonctions réglementaires" dans tout le territoire national, évoquant "toutes les affaires en cours ou à venir"

Le projet d'antenne permet à l'ARP d'exercer ses fonctions réglementaires déconcentrées de Dakar vers les régions, a-t-il expliqué, rappelant que cette inauguration fait suite à celle de Kaolack avec le pôle centre.

Selon le directeur général de l'ARP, "huit autres zones ont été identifiées dans le projet de développement national du Sénégal".

"Les pôles de développement seront également couverts par des antennes de l'ARP afin d'accompagner nos autorités pour avoir une meilleure santé", a précisé Abou Talib Diouf.

L'objectif, a-t-il dit, est d'apporter aux populations des médicaments de qualité, des médicaments sûrs, abordables mais également disponibles, tout en luttant contre les faux médicaments.