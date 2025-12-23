Afrique: CAN 2025 - L'Égypte et l'Afrique du Sud en tête du groupe B

L'Égypte a battu le Zimbabwe (2-1) lors du match de la première journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, disputé lundi à Agadir.

Menée depuis la 20e minute après l'ouverture du score de Prince Dube, la sélection égyptienne a renversé la situation grâce aux réalisations d'Omar Marmoush (Manchester City) à la 64e minute et de Mohamed Salah (Liverpool) dans le temps additionnel (91e).

Belle prestation du trio arbitral sénégalais

La rencontre a été abritée par le Sénégalais Issa Sy, qui a réalisé un bon match. L'arbitre de 41 ans était assisté de ses compatriotes Djibril Camara et Nouha Bangoura.

Dans l'autre rencontre du groupe B, jouée plus tôt le même jour à Marrakech, l'Afrique du Sud s'est également imposée sur le score de 2-1 face à l'Angola. Les Bafana-bafana ont été beaucoup aidés par l'attaquant de Burnley en Premier League anglaise Lyke Brent Foster qui a réussi une passe décisive sur l'ouverture du score avant de marquer le but victorieux.

À l'issue de cette première journée, l'Égypte et l'Afrique du Sud occupent provisoirement la tête du classement du groupe B. Les deux équipes s'affronteront lors de la deuxième journée, prévue vendredi. Un match qui sonne déjà comme la finale de la poule B.

Programme de la 2e journée vendredi :