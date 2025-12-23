Sénégal: Signature d'une convention entre la SODAGRI et le FONSIS pour développer l'agriculture en Casamance

22 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — La Société de développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI) et le Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS) ont signé lundi, à Ziguinchor (sud), une convention cadre pour renforcer l'agriculture sénégalaise, en particulier en Casamance, à travers le projet "Agribeta" et la création de méga-fermes.

Cet accord marque "l'aboutissement d'un long processus" et le lancement d'un nouveau projet stratégique pour la souveraineté alimentaire du Sénégal, a expliqué Aboubakar Sidi Sonko, directeur général de la SODAGRI, lors de la cérémonie de signature.

Il a rappelé les trois défis majeurs à relever, à savoir le foncier, la technique et le financement, soulignant le rôle clé de la SODAGRI dans l'expertise technique et l'accompagnement des exploitations.

Le projet "Agribeta" prévoit la mise en place de méga-fermes de 10 000 hectares ou plus pour produire massivement, créer des emplois décentralisés et soutenir les petites exploitations, a précisé de son côté, Babacar Gning, directeur général du FONSIS.

"Ce projet permettra également de fournir des matières premières à l'agropole sud en construction, réduisant ainsi les importations et la dépendance alimentaire", a-t-il ajouté.

Le projet repose sur une collaboration entre l'État, les maires et le secteur privé, le FONSIS étant chargé du financement.

Les deux responsables ont insisté sur l'importance de sécuriser le foncier et de mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires pour faire de la Casamance un hub agro-industriel.

La convention couvre l'ensemble des zones d'intervention de la SODAGRI dans cinq régions du pays, avec une approche "pôle-territoire" ciblant notamment Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.

