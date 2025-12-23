Sénégal: Diourbel - Plaidoyer pour le bitumage de la route Tip-Keur Madiop Sérère-Ndiéné Lagane

Diourbel — Le comité d'organisation du Magal de Darou Salam Keur Madiop Sérère, par la voix du président de sa commission santé, a plaidé, lundi, pour le bitumage de la route passant par cette localité du département de Mbacké (centre), en vue de faciliter le transport des pèlerins et de désenclaver la zone.

Cette route sablonneuse, qui relie Tip à Ndiéné Lagane en traversant Darou Salam Keur Madiop Sérère, constitue une vieille doléance du guide religieux Serigne Ismaila Diouf, a indiqué Abdou Lahat Faye, président de la commission santé du comité d'organisation du Magal.

"Aujourd'hui, la principale préoccupation du marabout reste le bitumage de cette route afin de faciliter le déplacement des pèlerins et de contribuer au désenclavement de cette cité religieuse", a-t-il déclaré à des journalistes.

Abdou Lahat Faye s'exprimait à l'issue d'une réunion du comité régional de développement (CRD) consacrée aux préparatifs du Magal de Darou Salam Keur Madiop Sérère, prévu le 10 janvier prochain.

Cet événement religieux commémore la rencontre entre Serigne Ismaila Diouf et Serigne Abdoul Ahad Mbacké (1914-1989), troisième khalife général des mourides, survenue en 1984.

Il a insisté sur l'impraticabilité de cette route, qui traverse plusieurs villages et constitue un raccourci emprunté par certains transporteurs lors du Grand Magal de Touba.

Le président de la commission santé a également plaidé pour la publication de l'arrêté ministériel portant érection de la case de santé de la localité en poste de santé, afin d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations.

Le comité d'organisation a par ailleurs sollicité la réalisation d'un nouveau forage pour remplacer l'actuel, mis en service en 1985, dont l'état de vétusté et la qualité de l'eau posent problème.

L'adjoint au gouverneur de Diourbel chargé du développement, Djibril Diop, a assuré de l'engagement des services techniques déconcentrés de l'État pour une bonne organisation de cet événement religieux.

Abdou Lahat Faye, président de la commission santé du comité d'organisation du Magal.MS/ASB/SBS//BK