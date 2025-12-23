Sénégal: Diourbel - Plaidoyer pour de meilleures conditions d'études au lycée scientifique d'excellence

Diourbel — Le gouvernement scolaire et l'Association des parents d'élèves (APE) du lycée scientifique d'excellence Abdoul Aziz Wane de Diourbel (centre) ont plaidé, lundi, pour l'amélioration des conditions d'études des apprenants de cet établissement, notamment à travers la réhabilitation des infrastructures et le démarrage des cours d'informatique.

" (...) C'est à l'issue d'un concours très sélectif que nous avons intégré ce lycée. Par conséquent, l'État doit mettre les moyens nécessaires pour améliorer nos conditions d'études et de logement", a déclaré à des journalistes Abdou Fatah Diallo, premier ministre du gouvernement scolaire du lycée scientifique.

Il s'exprimait lors de la cérémonie traditionnelle de remise de prix aux meilleurs élèves du lycée scientifique d'excellence de Diourbel.

Il a notamment déploré l'absence de modules d'informatique et le manque de salles dédiées, estimant que cette situation ne permet pas aux élèves de s'imprégner suffisamment des outils du numérique.

De son côté, le président de l'Association des parents d'élèves du lycée scientifique, Pape Ahmadou Ndiaye, a plaidé pour l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des élèves.

"Les élèves de ce lycée sont les meilleurs de leur génération, la crème de la crème. Il est donc impératif de leur offrir un cadre d'études adéquat", a-t-il soutenu, sollicitant par ailleurs la réhabilitation totale de l'établissement conformément aux engagements pris par la tutelle.

Présent à la rencontre, le conseiller technique n°1 du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Thiam, a assuré que des dispositions ont été prises pour mettre les élèves dans de très bonnes conditions de travail.

Selon lui, la direction des constructions scolaires a déjà entamé les premières actions et, dans un avenir très proche, la situation devrait connaître une amélioration significative.