Sénégal: L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique inaugure une antenne à Saint-Louis

Saint-Louis — L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a procédé lundi, à l'inauguration d'une antenne régionale couvrant les régions de Saint-Louis, Louga et Matam (nord), en présence de plusieurs personnalités, a constaté l'APS.

L'adjoint au gouverneur de Saint-Louis, Seydi Guissé Diongue a salué cette inauguration qui constitue un "important acte pour notre système de santé, notamment pour le secteur pharmaceutique".

Selon lui, "cette démarche participe de la volonté des autorités au plus haut niveau d'assurer une régulation de proximité, en réponse aux préoccupations des populations."

Il affirme que l'antenne régionale devra, entre autres, mettre en oeuvre les politiques nationales en matière de médicaments, veiller au respect des normes, accompagner les acteurs du secteur et garantir un accès équitable à des produits de santé sûrs et de qualité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a félicité les responsables de de l'ARP pour les efforts consentis, tout en appelant à l'ouverture future d'antennes dans toutes les régions du pays.

M. Diongue a également remercié l'Agence belge de développement (ENABEL) et l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur appui constant à la mise en oeuvre des politiques de santé, notamment dans le secteur pharmaceutique.

Créée en avril 2022, l'ARP est chargée de la régulation et du contrôle des médicaments, dispositifs médicaux, vaccins et autres produits de santé, souligne l'autorité administrative.

Il a souligné qu'après l'ouverture de l'antenne du pôle Centre à Kaolack en juillet 2025, celle du pôle Nord marque "la dynamique et l'efficacité" de cette jeune agence.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Serigne Mbaye et du directeur général de l'ARP, Alioune Abou Talib Diouf.