Sénégal: Des individus encagoulés attaquent un service des ICS non loin de Taïba Ndiaye

Tivaouane — Une dizaine d'individus armés et encagoulés se sont introduits par effraction dans les locaux du département des mines des Industries chimiques du Sénégal (ICS) à Taïba Ndiaye dans la nuit de dimanche à lundi, menaçant et ligotant les occupants dont le gérant des hydrocarbures, dépouillé de 100.000 francs CFA et de son téléphone portable, a-t-on appris de source sécuritaire.

Les assaillants circulaient à bord d'un véhicule de type pick-up, de marque Ford, immatriculé à Dakar, quand ils se sont attaqués aux locaux de ce service des ICS situé non loin des villages de Gade et de Ngomène, dans la commune de Taïba Ndiaye.

Selon la même source, ils ont investi l'étage du bâtiment avant de forcer la première porte accessible dont les occupants auraient tenté de résister avant d'être maîtrisés et ligotés.

Les malfaiteurs, munis notamment d'un marteau, ont également essayé de forcer en vain d'autres accès du bâtiment, indique la même source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gérant des hydrocarbures, qui aurait tenté de prendre la fuite, a été tenu en respect à l'aide d'un pistolet.

Il a ensuite été dépouillé d'une somme estimée à 100 000 francs CFA et de son téléphone portable, déclare-t-elle.

Les assaillants l'on ensuite contraint à les conduire au rez-de-chaussée pour leur indiquer le bureau du directeur et l'emplacement supposé d'un coffre-fort qu'ils n'ont jamais pu trouver, selon le récit des enquêteurs.

Ils auraient par ailleurs exigé de connaître l'emplacement du parc automobile et exercé des menaces sur le gérant et son chauffeur, ouvrant le feu en direction de ce dernier sans faire de blessés, quand il a tenté de foncer sur eux.

Les malfaiteurs ont finalement pris la fuite, abandonnant leur véhicule.

Les deux victimes ont été délestées de leurs biens et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés.

Le véhicule utilisé a été récupéré et placé à la brigade de gendarmerie de Taïba Ndiaye, où une enquête a été ouverte sur cette affaire.

Cette attaque vient renforcer le sentiment de peur et d'insécurité au sein des populations du département de Tivaouane.

Elle survient quelques jours seulement après l'ouverture, par le parquet de Tivaouane, d'une enquête sur la mort d'un homme de 28 ans, retrouvé mercredi dernier enseveli sous les fondations d'une maison en construction au quartier Cité Dabakh, dans la commune de Tivaouane.

La victime, de nationalité bissau-guinéenne, a été découverte à environ 150 mètres de la résidence qu'elle occupait avec l'un de ses compatriotes.

Ces deux affaires viennent raviver les préoccupations liées à l'insécurité persistante dans le département de Tivaouane et relancent le débat sur le renforcement des dispositifs de sécurité pour la protection des personnes et des biens.