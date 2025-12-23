Sénégal: Richard-Toll - Du matériel médical offert au poste de santé de Khouma Gallo Malick

Richard-Toll — Le poste de santé de Khouma Gallo Malick, dans la commune de Richard-Toll (nord), a réceptionné, lundi, un important lot de matériel médical offert par Ousmane Aïdara, un responsable politique.

"Ce geste s'inscrit dans une dynamique de renforcement du système de santé de proximité visant à améliorer les conditions de prise en charge des patients et à soutenir le personnel sanitaire dans sa mission quotidienne au service des populations", a déclaré le donateur.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de réception du matériel médical, en présence du représentant du médecin-chef du district de Richard-Toll, Yérim Ndiaye, du personnel de santé, des notables, ainsi que du président du Comité de développement sanitaire (CDS), Oumar Kâ.

Le président du CDS, nouvellement élu, Oumar Kâ, a vivement salué cet acte de solidarité et d'engagement citoyen. Il a invité les bonnes volontés à s'inspirer du donateur pour le rayonnement du poste de santé.

Selon M. Kâ, la volonté de hisser le poste de santé à un niveau comparable à celui des centres de santé, dans le but de réduire la surcharge et de soulager les populations locales, dépend largement de la participation citoyenne et de l'implication des décideurs.

De son côté, l'infirmière-cheffe de poste (ICP), Tabara Ndiaye Thiam, a exprimé sa reconnaissance au donateur pour cet appui en matériel médical qui, selon elle, est arrivé à point nommé.

Elle a profité de l'occasion pour plaider en faveur du renforcement de la sécurité du personnel et des équipements, des conditions essentielles.

"Ce don vient renforcer les efforts conjoints des acteurs communautaires, sanitaires et politiques pour une meilleure offre de soins à Khouma Gallo Malick, mais aussi pour maintenir et améliorer les résultats positifs déjà enregistrés au niveau de cette structure sanitaire", a-t-elle dit.

Président du Comité de développement sanitaire (CDS), Oumar Kâ.