Afrique: CAN 2025 - L'Égypte s'en sort en toute fin de match contre le Zimbabwe

Les Pharaons se sont imposés sur le fil (2-1) face au Zimbabwe pour leur entrée en lice dans le groupe B ce lundi 22 décembre au stade Adrar d'Agadir. D'abord surpris par l'ouverture du score des Warriors, les hommes d'Hossam Hassan sont parvenus à l'emporter en fin de match grâce à leur star Mohamed Salah.

L'Égypte revient de loin. Après avoir concédé l'ouverture du score par l'intermédiaire de Prince Dube, les Pharaons, septuples champions d'Afrique et qui font partie des nations favorites pour la victoire finale, sont revenus en seconde période grâce à des buts d'Omar Marmoush et de l'inévitable Mohamed Salah.

Dominateurs dès l'entame dans un stade Adrar d'Agadir presque au complet, les Pharaons ont été d'abord séduisants à l'image d'un Mohamed Salah altruiste. Dès la 6e minute de jeu, la star égyptienne a superbement servi Mahmoud Trézéguet au second poteau mais l'ancien joueur d'Aston Villa n'a pas pu cadrer sa tête. Salah a de nouveau cherché au second poteau pour trouver Eman Ashour cette fois-ci. Mais le numéro 8 égyptien, malgré une superbe frappe plat du pied en extension, n'a pas pu cadrer (11e).

Deux grosses occasions pour les Pharaons et rien du tout pour les Warriors durant les vingt premières minutes. Mais la première a été la bonne pour les hommes de Mario Marinica. Sur un débordement d'Emmanuel Jalai côté droit, Prince Dube s'est emmené le ballon à l'aide d'un subtil contrôle orienté pied droit pour ensuite armer du gauche et tromper d'une frappe enroulée le portier égyptien El-Shenawy (20e).

Le début des ennuis pour les Pharaons qui ne sont pas passés loin de la correctionnelle quelques minutes plus tard, mais Washington Navaya n'a pas pu reprendre le ballon détourné par El-Shenawy après une frappe de Daniel Msendami (24e). Il n'en fallait pas plus pour pousser Hossam Hassan à sortir Eman Ashour pour faire rentrer le Nantais Mostafa Mohamed (34e) et réaxer Omar Marmoush en meneur de jeu.

Un choix payant puisque le joueur de Manchester City a été le plus en vue en seconde période, d'abord sur un pointu bien arrêté par le portier des Warriors Arubi (54e) puis une frappe flottante détournée en corner (58e). L'égalisation est venue du côté gauche par Marmoush, bien lancé par Mohamed Hamdi, le numéro 22 des Pharaons a débordé pour fusiller à bout portant Arubi qui n'a rien pu faire (63e).

Mohamed Salah délivre l'Égypte

Une égalisation méritée tant les Pharaons ont dominé cette seconde période à l'image de Zizou qui venait de rentrer et a failli marquer mais sa tête, au second poteau, n'a pas trouvé le cadre (73e). C'est finalement Mohamed Salah, discret en seconde période, qui a délivré les siens. Sur une déviation de la tête de Mostafa Mohamed, le joueur des Reds de Liverpool a superbement contrôlé de la poitrine dans la surface avant d'armer pied gauche pour voir le ballon finir dans les filets d'un Washington Arubi impuissant (90e). Curel pour le Zimbabwe tant les hommes de Mario Marinica ont été héroïques.

Il faudra faire beaucoup mieux pour les Pharaons lors de la prochaine rencontre puisqu'ils retrouveront l'autre leader de ce groupe B, l'Afrique du Sud, un choc déjà décisif pour la première place.