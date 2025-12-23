Burkina Faso: Le ministère réfléchit à la dynamisation de construction des villes

Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a organisé la deuxième session ordinaire du Conseil d'administration du secteur ministériel de l'année, vendredi 19 décembre 2025, à Ouagadougou, sur le thème «la Stratégie nationale de développement des villes et du logement (SNViL) 2026-2030 : vers une nouvelle dynamique de construction de nos villes ».

Le ministre chargé de l'Urbanisme, Mikaïlou Sidibé, a affirmé que cette thématique traduit l'ambition de faire des villes, des espaces modernes, inclusifs et durables où chaque citoyen peut vivre dignement.

« Il marque aussi le passage à une autre étape avec la fin de la Stratégie nationale de l'habitat, du développement urbain (SNHDU) 2021-2025 et l'avènement d'un nouveau référentiel, plus audacieux et mieux adapté aux défis actuels », a-t-il poursuivi. Mikaïlou Sidibé a confié que la SNViL 2026-2030 capitalise les leçons tirées de la mise en œuvre des référentiels antérieurs et prend en compte les nouvelles orientations fixées par les autorités en matière d'urbanisme, de gestion foncière, de construction et de logements.

Le ministre Sidibé a, par ailleurs, relevé des acquis majeurs de l'année 2025 enregistrés par son département. Il s'agit notamment, de l'ouverture de 100km de voies, la réalisation de près de 10km de caniveaux, le géoréférencement des plans de 13 localités, la construction de 595 logements, le contrôle de 85 aménagements et de 4842 constructions, la supervision de 111 projets de maitrise d'œuvre et d'ouvrage déléguée.

Il a également souligné la réalisation de 232 expertises techniques pour l'ouverture d'établissements scolaires, universitaires et sanitaires, l'adoption de la loi N°006-2025/ALT sur la profession d'architecte, l'élaboration de la SNViL 2026-2030 et de son Plan d'actions triennal glissant (PATG) 2026-2028.

« Ces résultats sont la preuve que, malgré les défis, nous avançons avec détermination », a-t-il soutenu. En termes de perspectives pour 2026, le ministre chargé de l'Urbanisme a évoqué la dotation de toutes les villes pilotes de la Stratégie nationale de reconfiguration urbaine (SNRU), la construction de logements collectifs et sociaux, l'élaboration d'un label national de performance énergétique, l'apurement du passif foncier des lotissements et des opérations de promotion immobilière, la restructuration des zones d'habitat spontané, le renforcement du réseau de voirie urbaine et d'assainissement pluvial...