Burkina Faso: Ecole polytechnique de Ouagadougou - Les meilleurs élèves honorés

L'Ecole polytechnique de Ouagadougou a organisé une Journée d'excellence, vendredi 19 décembre 2025, à Ouagadougou. Une trentaine d'étudiants et trois agents administratifs ont été honorés.

L'Ecole polytechnique de Ouagadougou (EPO) veut inciter ses élèves à cultiver l'excellence. A cet effet, elle a organisé la IVe édition de la Journée d'excellence, vendredi 19 décembre 2025, à Ouagadougou, pour célébrer les meilleurs élèves et enseignants. Ainsi 30 meilleurs élèves et 3 agents de l'établissement ont été honorés.

Selon le directeur général adjoint chargé des affaires académiques et de la vie de l'école (DGA-AVE), Dr Boris Ouédraogo, la cérémonie n'est pas seulement un rituel, mais un acte citoyen. De son avis, l'objectif affiché par la direction est de former l'élite de demain.

Cette édition a été marquée par une volonté d'innover et d'encourager la créativité. Selon Dr Boris Ouédraogo, l'innovation majeure de cette année réside dans l'augmentation de la valeur des prix et l'intégration de nouvelles compétitions ciblées, notamment celles du « Meilleur site web de l'EPO » et des « Meilleurs projets HackEPO. Il a révélé que le Hack EPO 2025 est un concours de pitch et d'innovation.

Selon lui, 13 équipes d'étudiants ont présenté leurs projets devant un jury. Elles ont rivalisé par leur créativité et l'esprit d'équipe, en mettant en exergue l'importance de l'innovation technologique au sein de l'Etablissement. Dr Boris Ouédraogo a souligné que la création d'un site web pour l'EPO était vraiment nécessaire.

« Elle implique des projets spécifiques comme celui mentionné sur leur page Facebook, avec des réunions pour les groupes participants, utilisant potentiellement des outils de conception comme Elementor ou Oxygen pour WordPress, ou des constructeurs comme Wix », a-t-il précisé.

Des chèques de 60 000 F CFA à 1 million F CFA remis aux meilleurs

Au total, des chèques allant de 60 000 F CFA à 1 000 000 F CFA et des ordinateurs portables ont été distribués. L'équipe lauréate du meilleur site web a ainsi été doté de 750 000 F CFA. Le gros lot, 1 000 000 F CFA, est revenu au groupe créateur du projet « Moto Save » dans la catégorie HackEPO. L'élève en première année de Génie mécanique et membre de l'équipe lauréate, Da Nontarsa Jean Bertin, a expliqué que leur projet à consister à sécuriser les engins à deux et à trois roues par une approche combinant « software et hardware ».

Salimata Paré, meilleure élève fille en physique chimie à l'Ecole polytechnique de Ouagadougou, fait partie des élèves distingués au cours de la Journée de l'excellence scolaire 2025 à l'EPO. Selon elle, aucune transformation ne peut s'accomplir sans une ressource humaine compétente, d'où l'importance stratégique accordée à l'éducation et à l'excellence scolaire.

La lauréate du prix d'excellence a félicité les autres lauréats pour leurs résultats, tout en exhortant les enseignants à continuer d'inculquer, dès le plus jeune âge, des valeurs civiques essentielles telles que l'amour de la patrie, la solidarité et l'intégrité. Pour la Directrice des ressources humaines, Rachelle Sawadogo, ces lauréats incarnent des valeurs essentielles de persévérance, d'intégrité et d'innovation.