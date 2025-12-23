Burkina Faso: Région de Nando - Une foire pour promouvoir les filières agro-sylvo-pastorales

La 1re édition des Journées promotionnelles des produits agro-sylvo-pastoraux de Nando se tient, du 15 au 17 décembre 2025, à Koudougou. Elle vise la valorisation des filières et le renforcement de la résilience des producteurs.

Les acteurs des filières agro-sylvo-pastorales de la région de Nando ont désormais un espace de valorisation de leurs produits et un cadre de partage d'expériences. En effet, la 1re édition des Journées promotionnelles des produits agro-sylvo-pastoraux de Nando se déroule, du 15 au 17 décembre 2025, à la place de la Nation de Koudougou sur le thème : « Produits agro-sylvo-pastoraux de Nando et marché : défis, enjeux et perspectives ».

Placées sous le patronage du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, la cérémonie d'ouverture a eu lieu, lundi 15 décembre 2025, en présence du président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel, Bassolma Bazié, représentant le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques empêché.

Il avait à ses côtés le haut-commissaire de la province du Boulkiemdé, Salimata Ouédraogo, représentant le gouverneur de Nando, Adama Jean Yves Béré. Bassolma Bazié a indiqué que ces Journées s'inscrivent parfaitement dans la vision du gouvernement, qui place la souveraineté alimentaire et la valorisation du « consommons local » au coeur de ses priorités stratégiques.

« Ces Journées ne sont pas seulement une vitrine ; elles sont le reflet de la vitalité, du dynamisme et surtout du savoir-faire de nos vaillants producteurs de la région », a-t-il souligné. Il a félicité les acteurs des différentes filières dont les efforts quotidiens éloignent la population du spectre de la faim. « Nous continuerons à soutenir les initiatives locales, l'accès aux intrants, aux équipements et aux techniques modernes », a rassuré M. Bazié. Il a saisi l'occasion de ces Journées pour interpeller les populations à la nécessité de la lutte contre le terrorisme dans leurs assiettes.

« La lutte contre le terrorisme ne se fait pas seulement avec des coups de feu, nous devons faire attention à tout ce que nous consommons, surtout ce qui vient de l'extérieur », a-t-il conseillé. Il a, par ailleurs, demandé aux autorités régionales de comprendre ses absences à certaines activités, quand bien même, il a marqué son accord pour y être, expliquant que cela est souvent dû à des conflits de calendrier.

« Plus de 25 000 bénéficiaires »

Prenant la parole au nom du consortium des partenaires techniques et financiers, le représentant du projet Résilience économique et systèmes agro-alimentaires (OKDB-RESACO), Paul Yaméogo, rappelant l'objectif du projet, a souligné que OKDB-RESACO est financé par l'Union européenne. Il est mis en oeuvre par le consortium Welt Hunger Hilfe (WHH), l'ONG ASMADE et NATUDEV et a pour objectif global de renforcer la résilience des populations affectées par la crise sécuritaire au Burkina.

Il vise l'amélioration durable des systèmes agro-alimentaires et la gestion responsable de nos écosystèmes naturels. Selon Paul Yaméogo, ce sont plus de 25 000 personnes dans les communes de Réo et de Koudougou qui sont bénéficiaires du projet. Parmi ces bénéficiaires, on retrouve des exploitants agricoles, des femmes ainsi que des jeunes qui sont soutenus pour développer leurs capacités de production, structurer les filières locales et promouvoir des pratiques agricoles durables.

Ces journées, de l'avis du représentant du projet, constituent une opportunité précieuse pour valoriser nos produits locaux, échanger sur les pratiques innovantes et renforcer les liens entre producteurs, transformateurs et marchés. « Elles permettront également de réfléchir collectivement aux défis et perspectives de la production agropastorale dans la région », a fait savoir M. Yaméogo. Au programme de ces trois Journées, plusieurs activités sont prévues, notamment des panels sur le thème et des expositions-ventes de produits agro-pastoraux.