Afrique: CAN quadriennale à partir de 2028 - Tout sauf une surprise

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé samedi dernier au Maroc à l'issue d'une rencontre du comité exécutif, que la Coupe d'Afrique se tiendra tous les quatre ans à partir de 2028. De nombreux observateurs voyait, avec une certaine crainte, cette décision venir.

La nouvelle est tombée à Rabat, au Maroc, à la veille du coup d'envoi de la 35e Coupe d'Afrique des nations (CAF). La grande fête du football africain, biennal depuis 1968 (à l'exception des éditions 2012 et 2013 tenues deux années de suite), deviendra quadriennale dès 2028, à l'issue de la 36e édition en 2027 organisée par le trio Kenya-Tanzanie-Ouganda.

En plus, la Ligue des Nations africaines verra le jour à partir de 2029. Ces annonces ont été faites par le président de la CAF, Patrice Motsepe, le 20 décembre dernier à Rabat. « Nous avons la nouvelle structure la plus prometteuse pour le football africain », a affirmé le président Motsepe, tout en indiquant qu'il fait « ce qui est dans l'intérêt de l'Afrique ».

Il a également souligné que le calendrier international « doit être bien mieux synchronisé et harmonisé ». Le moins que l'on puisse dire est que cette décision de passer à une CAN tous les quatre ans est loin d'être une surprise. Bon nombre d'observateurs la voyait venir. Le calendrier de la CAN, la seule compétition organisée en pleine saison sportive, a toujours provoqué l'ire des clubs qui ont toujours rechigné à libérer les joueurs africains.

Pour cette CAN, les clubs concernés ont été autorisés par la FIFA à ne libérer les footballeurs sélectionnés qu'à une semaine du début de la compétition. En plus, la FIFA, par son président, Gianni Infantino, n'a eu cesse depuis 2019, l'année où l'ancien président de la CAF Ahmad Ahmad a été accusé de corruption et de détournements de fonds, de fustiger l'organisation et le mode de gestion de la Confédération africaine.

Alors que la CAF était mise sous tutelle par la FIFA pour six mois à l'époque suite à cette affaire, Gianni Infantino avait déclaré que la CAN « génère 20 fois moins de revenus » que l'Euro. Ainsi, certains estiment qu'une CAN biennale est devenue « un modèle économiquement toxique pour la CAF et ruineux pour les Etats africains.

La CAF dépendait, selon eux, à plus de 60% des revenus générés par la CAN et le coût pour les pays organisateurs est écrasant avec des sommes faramineuses pour la construction de stades, des routes, des hôtels, etc. Gianni Infantino avait alors, dès 2020, lancé un ballon d'essai en proposant une CAN tous les 4 ans pour la « rendre commercialement plus viable et attrayante ».

Enfin, l'organisation de la Coupe du monde à 32 équipes en juin dernier, contraignant la CAF à reporter cette 35e édition en cette fin d'année, avait fini par convaincre les fins observateurs du football africain que c'en était fini des CAN tous les deux ans.

A l'époque, le vœu du président de la FIFA d'organiser les CAN tous les quatre ans avait été vivement contesté par des légendes du football africain comme les Sénégalais El Hadj Diouf et Habib Baye ainsi que le Camerounais Samuel Eto'o Fils. « C'est une compétition exceptionnelle pour le football africain. Il est plus judicieux de l'organiser tous les deux ans plutôt que tous les quatre ans », avait souligné Habib Beye. Quant à Samuel Eto'o, actuel président de la fédération camerounaise de football, il avait fermement rejeté à l'époque cette idée, estimant qu'elle servait les intérêts des clubs européens.

« Est-ce l'intérêt des Africains d'organiser une CAN tous les quatre ans ? Je crois que c'est plutôt celui des Européens », avait-il déploré. La CAN quadriennale est entérinée. Elle s'aligne désormais sur le calendrier international et le format des grandes compétitions mondiales. Les grands clubs européens se frottent déjà les mains. Mais pour certains Africains, cette réforme de l'instance dirigeante du football africain occasionnera la mort d'un modèle sportif et culturel. Et plus grave, une perte de l'indépendance et de la souveraineté de la CAF.