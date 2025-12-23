Madagascar: Réveillon - Une dernière nuit d'exception avec The Greatest Show

Pour célébrer le passage à la nouvelle année, Namana sy Mozika mise sur un spectacle total mêlant musique, danse et émotion. Intitulée The Last Greatest Show by Kokomo Productions, cette soirée du réveillon 2025 marquera la deuxième et dernière représentation de ce spectacle, programmée le 31 décembre 2025, après une première édition largement saluée par le public, qui avait eu lieu en avril 2025.

Pas moins de 50 artistes seront sur scène. Le public retrouvera notamment Nate Tex, Steph Rambi, Larry, Fetrakely et Toufa Loux, aux côtés de nombreux autres talents -- chanteurs, musiciens, danseurs et acrobates -- qui investiront la scène pour offrir un show de 2 h 30, pensé comme une véritable expérience artistique.

Ce grand rendez-vous artistique est porté par Kokomo Productions, avec Pierre Henri et Nathalie Razafidratandra à la production. La direction musicale est assurée par Njakanirina Rakotonirainy, tandis que la chorégraphie et la mise en scène sont confiées à Thierry Zl. La sonorisation est prise en charge par Konsert Audio, avec une création lumière signée RM Éclairage.

Le spectacle proposera une trentaine de chansons, entièrement réinterprétées, avec un important travail sur l'orchestration, les jeux de lumière, la présence scénique et l'art de la danse. Parmi les titres phares figurent des chansons festives comme Viva la Vida de Coldplay ou encore Madame la Guitare, Uptown Funk. L'objectif affiché reste le même : provoquer une émotion forte et durable chez le spectateur.