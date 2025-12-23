Madagascar: Concert - Le Choeur Miangaly illumine la fin de sa saison

Le vendredi 19 décembre 2025, le concert Noël Austral du Chœur Miangaly a réuni plus de deux cents spectateurs à l'Institut Français de Madagascar (IFM) Analakely.

Dès 19h, une atmosphère chaleureuse s'est installée dans la salle lorsque le chœur, dirigé par Antsanirina Rakotoarimino (Rahf), est monté sur scène pour offrir un moment musical empreint de ferveur et de partage. Composé en grande partie de pièces a cappella et ponctué de quelques accompagnements au piano assurés par Sitraka Ramarosandratana, le concert a séduit par la justesse et la sensibilité de ses interprétations.

Le répertoire, riche et varié, a fait dialoguer les traditions musicales occidentales, malgaches et africaines. Parmi les œuvres interprétées figuraient notamment Entre le boeuf et l'âne gris et Il est né le Divin Enfant, chants traditionnels français incontournables de Noël, Carol of the Bells de Mykola Leontovych, The Little Drummer Boy de Katherine Davis et Henry Onorati, ou encore Born is the Light of the World de Sally DeFord.

La seconde partie a mis à l'honneur des chants aux sonorités plus largement ancrées dans la diversité culturelle, tels que Noely eran-tany, Iriako ianao ry Noely de Bessa, Kintana mazava de Gervais Rakotonirina, Siyahamba ou encore Betelehemu, transportant le public à travers différents horizons musicaux.

Reconnu pour son approche semi-professionnelle et la rigueur de son travail artistique, le Chœur Miangaly a une nouvelle fois démontré son excellence vocale. Déjà lauréat du Prix d'excellence au concours international Appassionata en août 2023, l'ensemble a été chaleureusement applaudi par un public conquis par la ferveur et la cohésion des choristes.

Enthousiasme

Ce concert s'inscrivait dans la continuité de la saison 2025 intitulée « Échos de la nature », structurée autour de quatre grands chapitres musicaux : Élément... terre (23 mai), Eau... tour (3 juillet), Dilemme de l'homme (prévu le 3 octobre mais annulé en raison des circonstances politiques) et Noël Austral (19 décembre). À travers ces rendez-vous, le chœur a porté un message fort en faveur de la nature, de l'humanité et de la diversité culturelle.

Touché par l'enthousiasme croissant du public, Antsanirina Rakotoarimino a salué le soutien des spectateurs et des partenaires ayant contribué à la réussite de cette saison, rappelant que le monde artistique, riche en talents et en inspiration, a besoin de l'engagement de tous pour continuer à rayonner.

Fort de ce succès, le Chœur Miangaly se projette désormais vers la saison 2026.