Madagascar: Ankazobe/Alasora - Un 4x4 percute un taxi-be de plein fouet

En fin de week-end, une grave collision frontale entre un 4x4 et un taxi-be a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers à Ankazobe-Alasora. Sept blessés ont été signalés.

Un terrible accident de la circulation s'est produit en fin de week-end, en milieu d'après-midi, à Ankazobe-Alasora, sur la route reliant Ankadindratombo au rond-point d'Ambohimanambola.

Le choc a fait sept blessés et mobilisé les sapeurs-pompiers pendant de longues minutes. Un taxi-be de type Mercedes Sprinter et un 4x4 Toyota Prado, appartenant au ministère de l'Agriculture, se sont percutés de plein fouet sur une chaussée détrempée. Parmi les victimes, quatre se trouvaient dans le tout-terrain et trois dans le minibus, dont un enfant.

Ce jour-là, la pluie tombait dru presque sur toute la capitale. La chaussée, déjà étroite et bordée de bosquets, de maisons, d'hôtels, de petits restaurants, de bars et de stations de lavage, était rendue glissante par les eaux stagnantes. Les nids-de-poule, invisibles sous les flaques, compliquaient la conduite.

C'est en tentant d'éviter l'un d'eux que le taxi-be, en provenance d'Ankadindratombo, s'est déporté sur la voie opposée, croisant brutalement la trajectoire du 4x4 qui arrivait du rond-point d'Ambohimanambola.

Coincé

L'impact a été frontal et brutal. Le minibus blanc a vu son avant littéralement broyé : pare-chocs arraché, capot enfoncé, moteur disloqué et pare-brise pulvérisé. À l'intérieur, les sièges ont été projetés vers l'avant, témoignant de la violence de la collision. Le conducteur, coincé derrière le volant, a dû être extrait par les sapeurs-pompiers, la jambe droite fracturée. À ses côtés, son fils, également blessé, a été évacué en urgence.

Dans le véhicule administratif, quatre personnes ont été touchées. Ce 4x4, bien que plus robuste, a subi d'importants dommages à l'avant gauche. Les secours ont immédiatement convergé vers les lieux, sous une pluie fine, pour intervenir auprès des victimes. Des badauds, inquiets, se sont massés autour de la scène, certains filmant, d'autres participant au dégagement du taxi-be avec l'aide d'un camion dépanneur.

Les deux véhicules ont été immobilisés au milieu de la chaussée, bloquant la circulation pendant plus d'une heure. La Police nationale a ouvert une enquête pour identifier les responsabilités.