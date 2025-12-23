Madagascar: Pétanque/Boule d'or - Yves Sédrick Rakotoarisoa vainqueur de la 6e édition

Deux Malgaches, Yves Sédrick Rakotoarisoa et Daniel Jean-François Rakotondrainibe, remportent respectivement la Boule d'Or et la Main d'Or 2025.

Deux Malgaches du club de Décines, en France, sont à l'honneur. Yves Sédrick Rakotoarisoa remporte la 6e édition de la Boule d'Or avec 1 274 voix des internautes. La Main d'Or 2025 revient à Daniel Jean-François Rakotondrainibe, alias « Zigle », qui se classe deuxième avec 1 020 voix.

Cette victoire s'explique par les performances réalisées par les deux joueurs au cours des deux dernières années. Yves Sédrick Rakotoarisoa a notamment remporté le Mondial La Marseillaise au mois d'août, a été vice-champion du Masters de pétanque en septembre, champion du tir de précision lors du test event des Jeux mondiaux de Chengdu, et vainqueur des tournois estivaux de Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Symphorien-sur-Coise, des Monts du Lyonnais et de Mulhouse.

De son côté, « Zigle » est champion du monde de tir de précision et vice-champion du monde en triplette en 2024. Il a également été vice-champion du Masters de pétanque cette année et vainqueur de deux tournois estivaux, à La Roche-sur-Yon et au Grand Prix de Sens.

Dix nominés étaient en lice pour la grande finale. Plus de dix mille internautes, issus de différents pays, ont participé à l'élection des meilleurs joueurs du monde pour la saison 2025. Le Français Sébastien Rousseau, vainqueur du National d'Orléans, de l'International de Ruoms et du National doublette du Puy-en-Velay, se classe troisième avec 687 voix.

La quatrième place revient à un autre Français, Mickaël Bonetto, qui totalise 452 voix. Ce dernier a remporté le Masters de pétanque, le National de Cannes et celui des Vans, et a été sacré champion d'Europe de tir de précision.