Madagascar: Saison Cyclonique - Deux systèmes sous étroite surveillance

Deux systèmes météorologiques pourraient évoluer dans le bassin Sud-ouest de l'océan Indien en cette fin d'année. Le premier, localisé dans le canal du Mozambique, est encore classé comme une zone suspecte.

« Le système va évoluer à partir de la fin de cette semaine. Nous ne savons pas encore s'il se transformera en dépression tropicale ou s'il restera au stade d'amas nuageux. En revanche, il est fortement probable qu'il pourrait apporter des pluies abondantes sur l'Ouest de Madagascar », précise Zo Rakotomavo, directeur de recherches et développements hydrométéorologiques auprès de la Direction générale de la Météorologie, hier.

Face à cette situation, Météo Madagascar appelle les habitants des zones Centre-ouest, entre Morombe et Besalampy, ainsi que ceux du Nord-ouest, notamment dans la région Boeny, à suivre attentivement les bulletins et prévisions météorologiques.

Le second système, déjà classé au stade de perturbation tropicale, se situe actuellement dans la zone australienne, mais pourrait entrer dans la zone océanique d'influence de Madagascar, vers la fin de cette semaine. « Elle ne représente pas encore une menace pour Madagascar à ce stade, mais le système fait l'objet d'une surveillance », a ajouté la même source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les prévisions pour la saison cyclonique 2025-2026, un à trois cyclones pourraient affecter Madagascar. Météo Madagascar rappelle toutefois qu'un seul cyclone peut suffire à causer d'importants dégâts sur l'ensemble du territoire.