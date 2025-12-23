Madagascar: Partenariats - Des délégations étrangères reçues à Iavoloha

Une valse de délégations étrangères. C'est ce qui s'est déroulé au palais d'État d'Iavoloha durant le week-end. Une délégation russe, samedi, puis une délégation d'investisseurs africains, dimanche, ont été reçues par le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État. Jusqu'à l'heure, il n'y a aucune communication officielle sur le sujet de la part de la présidence de la Refondation de la République.

La visite de la délégation russe à Madagascar et sa rencontre avec le président de la Refondation de la République a été confirmée par Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Assemblée nationale, sur sa page Facebook. Une publication « au nom de la transparence et du droit du peuple malgache à connaître la vérité », selon ses dires, en réponse aux questionnements sur les réseaux sociaux quant à la présence d'un jet floqué du drapeau russe, parqué sur le tarmac de l'aéroport d'Ivato.

« Il y a effectivement eu une délégation russe de quarante personnes conduite par le général Andre », confirme l'homme au perchoir sur sa page Facebook, dimanche. La rencontre se serait déroulée, samedi, à Iavoloha. Le patron de la Chambre basse, qui semble depuis quelque temps agir comme porte-parole et communicant de la présidence de la Refondation de la République, indique que « lors de cette rencontre, ils ont exprimé clairement leur volonté de soutenir et d'aider Madagascar, en particulier dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités de l'armée malgache ».

Accord

Siteny Randrianasolo-niaiko ajoute, entre autres, que « par ailleurs, des équipements ont été remis par la délégation russe à la garde présidentielle, dans le cadre d'une coopération interétatique légale, sans aucun accord secret ni infraction aux lois ». À part celui des Russes, un autre jet privé a atterri à l'aéroport d'Ivato, vendredi, et est reparti dimanche, selon les informations. Celui-ci transportait à son bord une délégation représentant la multinationale africaine AITEO, un cador dans le domaine de l'énergie, du pétrole et du gaz.

Outre l'aéronef privé, c'est le va-et-vient d'un convoi « officiel », composé de trois berlines de luxe chinoises, sur l'axe route des hydrocarbures Ankorondrano, rocade Iarivo et By-Pass, direction Iavoloha, samedi et dimanche, qui a intrigué.

Il s'agit de trois des seize berlines chinoises utilisées comme véhicules protocolaires durant le sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Après recoupements, il a été confirmé que cette délégation a été reçue par le chef de l'État, dimanche après-midi. Selon les indiscrétions, la multinationale africaine souhaiterait conclure un accord d'investissement avec l'État.