Madagascar: Assemblée Nationale - Des députés ont brillé par leur absence

Plusieurs députés ont été absents durant l'intégralité de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale.

Les élus concernés sont majoritairement issus du groupe Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina (Irmar). Parmi eux figurent notamment Naivo Raholdina, député élu dans le 5e arrondissement d'Antananarivo, Lanto Rakotomanga, élue du 2e arrondissement, Roberto Tinoka Raharoarolala, député de Toliara I, ainsi que Jocelyne Maxime Rahelihanta, élue d'Antsiranana I.

Cette liste reste toutefois non exhaustive ; d'autres députés se trouveraient dans la même situation depuis le changement intervenu à la tête du pouvoir.

Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est pourtant explicite sur la question. L'alinéa 3 de l'article 11 stipule que tout député qui manque, sans excuse valable admise par l'Assemblée nationale, à la totalité des séances de l'une des deux sessions ordinaires au cours de son mandat est déclaré démissionnaire d'office par l'institution.