Madagascar: PFL 1re journée - Disciples et CFFA assurent, Elgeco tenu en échec

Trois matchs comptant pour la première journée du championnat national D1 Élite ont eu lieu, ce week-end, dans la capitale. CFFA et Disciples FC ont enregistré leur première victoire.

Coup d'envoi. Seuls trois matchs sur les quatre programmés dans le cadre de la première partie de la première journée de la Pure Play Football League, ou championnat national D1 Élite, se sont déroulés ce week-end. Deux grosses pointures ont assuré leur entrée.

Le club champion de Madagascar en 2022, le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy (CFFA), a défait sur sa pelouse l'Uscafoot, sur le score de 1 à 0, dimanche à Iavoloha. L'équipe de la commune urbaine d'Antananarivo a résisté et a même dominé en première période avec des attaques incessantes. Le gardien de but de l'équipe d'Andoharanofotsy a pu arrêter quelques tirs cadrés. Le club hôte n'a pas su concrétiser durant son temps fort.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Barea CHAN, médaillé de bronze en 2023, Rakool, a raté de peu deux coups francs. Le premier a frôlé le poteau et le second a été repoussé par le portier du CFFA, Gôly Kely. Disciples FC de Vakinankaratra signe lui aussi une première victoire d'entrée. L'équipe championne nationale en 2024 a battu Mama FC d'Ihorombe sur son terrain, 1 à 0, dimanche à Imerintsiatosika. Fabrice s'est offert l'unique but de la victoire de l'équipe d'Antsirabe dès la 5e minute.

Report

« Les joueurs ont fait une bonne prestation. Ils ont eu du mal à gérer le match car ils n'ont pas l'habitude de jouer sur ce terrain. Nous avons eu quelques occasions, mais sans concrétisation », confie l'ancien capitaine des Scorpions de Madagascar, Mamisoa Razafindrakoto, coach de Disciples FC.

Le club champion en titre, Elgeco Plus, a, quant à lui, été tenu en échec (un partout) sur sa pelouse par Sainte-Anne, au By-pass. La rencontre s'est déroulée quasiment sous la pluie durant tout le temps réglementaire.

La formation d'Anjomakely Atsimondrano a imposé son jeu en première période et, malheureusement, a manqué un penalty (19e). Yves a ouvert la marque pour Elgeco Plus à la 35e minute. Fanilo, dit Leka, a inscrit le but de l'égalisation au retour des vestiaires, à la suite d'une mauvaise sortie du Barea, médaillé d'argent au CHAN, Toldo (53e).

Le derby, prévu à Mahajanga entre Fosa Juniors FC et Tsaramandroso FC, n'a pas eu lieu. «Ces clubs qui ont joué la première journée ce week-end ont déjà réglé leurs droits d'engagement.

C'est pour cette raison que le match à Mahajanga n'a pas eu lieu. À la suite de la demande de quelques clubs en cette période de fêtes, les autres matchs comptant pour la première journée, programmés ce week-end, seront reportés au 11 janvier», souligne le président du CFem, Henintsoa Rakotoarimanana.