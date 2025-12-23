Madagascar: L'ancien DTN Jocelyn Rajaonarison s'est éteint

23 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La pétanque malgache est en deuil. Jocelyn Rajaonarison, ancien directeur technique national (DTN) de la Fédération malgache de pétanque, s'est éteint dimanche. Figure respectée et bâtisseur discret, il laisse derrière lui un héritage sportif immense, marqué par des titres mondiaux et une vie entièrement consacrée au développement de la discipline.

Élu DTN en 2011, Jocelyn Rajaonarison a exercé sous la présidence de Béryl Razafindrainiony, après avoir déjà marqué l'histoire comme entraîneur national. Bien avant son mandat à la tête de la direction technique, il avait été l'architecte de plusieurs sacres planétaires. En 1999, à Saint-Denis de La Réunion, il conduit l'équipe senior malgache au titre mondial, avec notamment Christian Andriantseheno, dit Racle.

En 2003, il récidive avec les juniors à Brno, en République tchèque, confirmant son sens de la formation et de la transmission. En 2007, à Pattaya, en Thaïlande, il est encore au sommet avec Carlos Rakotoarivelo, sacré champion du monde de tir de précision.

Une vie dédiée au sport

Au-delà de la pétanque, Jocelyn Rajaonarison était un passionné de sport au sens large. Meneur de jeu de l'équipe de basketball de l'ancien Cosfap, il incarnait la polyvalence et l'esprit collectif. Sa vie personnelle était également liée à l'excellence sportive : il était l'époux de Bako Ratsifandrihamanana, icône de la natation malgache, olympienne à Moscou en 1980, multi-championne de Madagascar et médaillée aux Jeux africains de Nairobi en 1987.

Son histoire avec la pétanque débute en 1964, lorsqu'il lance son premier cochonnet au sein du club de Betafo, à Antsirabe. Depuis, il n'a jamais cessé d'oeuvrer pour la discipline. En 2014, il organise un grand open réunissant triplettes hommes, doublettes vétérans et doublettes dames pour célébrer ses cinquante ans de pratique, symbole de son attachement à toutes les générations.

La Fédération, les joueurs et toute la famille sportive malgache perdent aujourd'hui un grand homme et formateur, un mentor et un homme de valeur. À son épouse, à sa famille et à ses proches vont les sincères condoléances du monde sportif. Repose en paix, coach Joce.

