Madagascar: Natation/La persévérance - Baritiana Andriampenomanana signe deux records

23 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Joli doublé. Le nageur du club Managing, Baritiana Andriampenomanana, a actualisé deux records de Madagascar et signé deux meilleures performances dans la catégorie des juniors durant la 6e édition de la compétition de natation organisée par le club Managing. Baptisée « La Persévérance », la compétition s'est déroulée, samedi et dimanche, à la piscine de l'Académie nationale des sports à Ampefiloha.

Baritiana a actualisé le record national et la meilleure performance du 400 m quatre nages samedi. Il a amélioré son ancien record de 5:02.94, réalisé le 6 septembre 2023 lors des Jeux des Îles, en le portant à 5:02.60. Dimanche, il a également battu l'ancien record du 200 m nage libre détenu par Tendry Tiavina Rakotobe de Sainte-Jeanne d'Arc de Boeny, passant de 1:59 à 1:58.70.

Deux autres meilleures performances ont été également enregistrées. Tendry Tiavina, dans la catégorie des cadets, a réalisé un nouveau temps de 58.73. Et en 50 m brasse, dans la catégorie des poussines, Antsaniaina Liantsoa Ramanantsoa, de l'Aqua Swing d'Alaotra-Mangoro, a signé un nouveau chrono de 40.18 contre 41.02, réalisé par Maelen Andrianalivelo, le 17 novembre.

Plus de trois cents nageurs issus de vingt-deux clubs ont participé à cette compétition d'envergure nationale. Cinq ligues étaient représentées, à savoir Analamanga, Alaotra-Mangoro, Atsinanana, Boeny et Vakinankaratra.

