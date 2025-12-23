Madagascar: Nosy Be - Des braqueurs emportent 52 millions d'ariary

Cinq individus arrêtés à Nosy Be Hell-Ville pour un braquage armé, ont été déférés devant le parquet, le 18 décembre, et placés en détention préventive.

Leur interpellation est intervenue deux jours plus tôt, dans le quartier d'Andavakotoko, à la suite d'une enquête menée par la Police nationale. Les investigations avaient débuté le 11 décembre, après qu'un commerçant et son épouse ont été agressés à leur domicile, dans le quartier d'Ambalamanga Befitina, par une bande armée de couteaux et de bâtons. Les assaillants avaient blessé le couple et emporté 52 millions d'ariary en liquide, ainsi que des bijoux en or estimés à 6 millions d'ariary.

Un premier suspect, pris dans le filet, a livré des informations permettant de remonter jusqu'à ses quatre complices. Les policiers ont alors déclenché une opération à Andavakotoko, où les malfaiteurs ont été interpellés.

Le parquet a retenu de lourdes charges contre les cinq hommes, notamment le vol qualifié avec violences et association de malfaiteurs. De nombreux habitants de Nosy Be ont exprimé leur inquiétude face à la recrudescence récente des attaques armées.