Madagascar: Antsiranana - Un nouveau souffle après le marasme pour le basketball

Après une longue période de ralentissement, due à l'irrégularité des compétitions, des difficultés de gouvernance, la Ligue régionale de basketball de Diana entreprend une redynamisation.

Renforcer la pratique du basketball et encourager la formation de jeunes talents dans la région: pour relever ce défi, la ligue régionale a amorcé un tournant décisif. Tout a débuté par l'élection d'un nouveau président, considéré comme porteur d'un projet de relance attendu par l'ensemble des clubs et des acteurs du basketball dans le Nord.

Il s'agit de Fréjus Ramarosahanina, ancien dirigeant de la ligue de Diana pendant quatre mandats successifs, avant celui qui vient d'achever son mandat. Candidat unique, il a été choisi à l'unanimité par les électeurs réunis en assemblée élective pour conduire cette nouvelle phase de redynamisation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette élection intervient dans un contexte délicat pour la discipline, fragilisée ces dernières saisons par le manque de compétitions structurées, l'insuffisance de moyens et une démobilisation progressive des pratiquants, notamment chez les jeunes. Longtemps considérée comme un bastion du basket malgache, la région a vu son niveau chuter avec la disparition progressive des clubs soutenus par de grandes entreprises locales telles que la Sirama, la Secren ou la Jirama.

Aujourd'hui, la ligue régionale Diana ne compte plus aucune équipe engagée en N1A, ni chez les hommes ni chez les femmes, et les autres catégories peinent à survivre. En l'absence de structures solides, de nombreux joueurs ont choisi de rejoindre des clubs hors de la région.

Une nouvelle ère

Dans les plus brefs délais, le président a convoqué, en concertation, l'ensemble des acteurs du basketball afin d'analyser les difficultés auxquelles fait face cette discipline, très appréciée des jeunes Antsiranais, et d'identifier des solutions pertinentes pour enrayer son déclin.

Il a réaffirmé sa détermination à redynamiser cette discipline, en plaçant au cœur de son mandat la relance régulière des championnats, la formation des encadreurs et des arbitres, ainsi que la promotion du basketball à la base. Il a également insisté sur la nécessité de restaurer la confiance entre la ligue, les clubs et les partenaires institutionnels.

Selon ses explications, à l'horizon 2026, l'ensemble des championnats régionaux, toutes catégories confondues, sera organisé dans la capitale du Nord. Le renouvellement obligatoire des licences des clubs est également prévu afin de lutter contre les fraudes et les transferts irréguliers de joueurs. « Le temps du marasme doit laisser place à l'action, à l'unité et à la vision », déclare-t-il, appelant l'ensemble des acteurs à s'engager collectivement pour redonner au sport favori des jeunes Antsiranais sa place et son attractivité.