Madagascar: Rénovation portuaire - L'AFD explore un appui stratégique à la Secren

Dans un contexte social tendu au sein de la Société d'études de construction et de réparation navale (Secren) marqué par la reprise de la grève des employés qui exigent la démission du directeur général par intérim et la dissolution du conseil d'administration ainsi que le paiement de douze mois de salaires impayés, le directeur de l'Agence française de développement (AFD), Nicolas Le Guen, s'est déplacé à la Secren pour accomplir une visite de travail préliminaire.

Accompagné de la délégation qu'il conduisait, il a rencontré le directeur général par intérim, Anthony Rakotoarisoa. Cette rencontre a été suivie d'une visite des infrastructures de la société, en commençant par la direction générale, se poursuivant au Centre de formation technique et professionnelle, qui forme de jeunes futurs techniciens de l'entreprise, et s'achevant au chantier naval.

Cette mission exploratoire s'inscrit dans une réflexion plus large, autour d'un vaste projet de rénovation et d'extension du port d'Antsiranana, porté par l'État malgache et visant à renforcer durablement le tissu économique local.

Acteur clé

Au cœur des échanges figure la volonté de l'AFD d'accompagner un projet portuaire d'envergure, capable de stimuler le développement économique de la ville et de toute la région Diana. L'ambition est claire : créer une dynamique économique durable, favoriser l'investissement local et offrir des opportunités d'emploi, notamment à la jeunesse.

Dans cette perspective, la Secren, entreprise navale historique de la région, apparaît comme un acteur clé. Malgré une situation économique et sociale fragile, la société dispose d'un potentiel important pour fournir, à terme, des services portuaires, générer de la valeur ajoutée locale et employer massivement des jeunes de la région.