Madagascar: Volamena 2e édition - Le concours de débat lycéen lancé à Antananarivo

Le concours Volamena, organisé par Le Journal des Étudiants (JE), oppose des lycéens d'Antananarivo et de Fianarantsoa dans une série de débats publics destinés à développer leurs compétences oratoires et leur sens des responsabilités.

Lors du lancement, 16 participants d'Antananarivo et 12 de Fianarantsoa ont été présents pour le tirage au sort, permettant à chacun de connaître ses adversaires ainsi que le thème à défendre, selon Ramaheninarison Tambiniaina David, gérant du JE.

Le calendrier officiel prévoit le début des joutes verbales la première semaine de janvier à Fianarantsoa, puis une semaine plus tard à Antananarivo, avec une clôture prévue le 2 mai.

Le prix pour le vainqueur est particulièrement attractif : 3 millions d'ariary, accompagnés d'un suivi personnalisé permettant d'investir dans le domaine éducatif et de renforcer les compétences acquises lors du concours.