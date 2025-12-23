Madagascar: Volamena 2e édition - Le concours de débat lycéen lancé à Antananarivo

23 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le concours Volamena, organisé par Le Journal des Étudiants (JE), oppose des lycéens d'Antananarivo et de Fianarantsoa dans une série de débats publics destinés à développer leurs compétences oratoires et leur sens des responsabilités.

Lors du lancement, 16 participants d'Antananarivo et 12 de Fianarantsoa ont été présents pour le tirage au sort, permettant à chacun de connaître ses adversaires ainsi que le thème à défendre, selon Ramaheninarison Tambiniaina David, gérant du JE.

Le calendrier officiel prévoit le début des joutes verbales la première semaine de janvier à Fianarantsoa, puis une semaine plus tard à Antananarivo, avec une clôture prévue le 2 mai.

Le prix pour le vainqueur est particulièrement attractif : 3 millions d'ariary, accompagnés d'un suivi personnalisé permettant d'investir dans le domaine éducatif et de renforcer les compétences acquises lors du concours.

