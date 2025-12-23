Sénégal/Congo-Brazzaville: Taekwondo - La Congolaise Dorcia Nichelvie Ndembi Mbaya représentera le pays aux Jeux olympiques de la jeunesse l'année prochaine

La Congolaise Dorcia Nichelvie Ndembi Mbaya, qui évolue en catégorie des -55 kg a brillamment décroché la médaille d'argent lors des 4e Jeux Africains de la jeunesse qui ont eu lieu du 10 au 20 décembre à Luanda en Angola. Une performance majeure qui lui ouvre les portes des Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026.

Tout au long de la compétition, la jeune athlète congolaise a fait preuve d'un mental solide, d'une grande discipline tactique et d'une maîtrise technique remarquable. Combat après combat, elle a su imposer son style face à des adversaires de haut niveau, confirmant le sérieux du travail réalisé en amont par l'encadrement technique et la fédération congolaise de taekwondo qui ne cesse de récolter des résultats élogieux confirmant ainsi le dynamisme de la discipline dans le pays.

Cette médaille d'argent n'est pas seulement un podium décroché par l'émérite athlète, elle représente aussi une qualification historique et un signal fort envoyé au continent africain qui désormais doit compter avec le taekwondo congolais.

En effet, le Congo s'affirme depuis quelque temps comme une nation montante de ce sport de combat d'origine coréenne chez les jeunes, aujourd'hui capable de rivaliser avec les meilleures écoles du continent.

L'année 2025 restera sans aucun doute comme une année exceptionnelle pour le taekwondo congolais enchainant à la fois performances internationales, révélations de jeunes talents et qualifications majeures aux grandes compétitions de la discipline qui connaît une dynamique positive très inspirer ante pour toute une génération de pratiquants.