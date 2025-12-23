Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Genest Wilfrid Paka Banthoud invite ses concitoyens à s'approprier les orientations du chef de l'Etat

Une communication à l'endroit des forces vives de l'arrondissement 6 Ngoyo à Pointe-Noire a été faite le 19 décembre par Genest Wilfrid Paka Banthoud, administrateur maire de l'arrondissement 6 Ngoyo, autour du message du président de la République sur l'état de la nation le 28 novembre dernier devant le Parlement réuni en Congrès.

"Le message du chef de l'Etat qui a permis de revisiter la fondation de notre histoire, de mesurer les progrès accomplis et de projeter notre pays vers les défis de demain mérite que chacun en saisisse la portée et puisse s'en inspirer, a déclaré l'élu. Il est un rappel à la responsabilité collective, à la résilience nationale et à l'implication de chacun de nous pour la consolidation de nos projets communs. »

Et d'insister sur les axes fondamentaux de cette adresse, notamment l'appel à la préservation de la paix, gage de toute action menant vers le développement et le progrès. La cohésion sociale, le dialogue, la solidarité sont autant de valeurs parmi d'autres à cultiver pour que le pays puisse aspirer à la prospérité.

« Le président de la République a lancé un appel à chaque citoyen afin qu'il s'approche des fondamentaux qui guident notre nation à savoir l'unité, le travail et le progrès, » a-t-il ajouté en rappelant l'importance de continuer ensemble la construction d'un Congo pacifique, solide et tourné vers l'avenir en s'appuyant sur ces principes qui sont le fondement de notre cohésion sociale.

Après avoir dressé un flash-back rétrospectif des divers faits qui ont émaillé notre pays depuis près de 67 ans - des péripéties tragiques et glorieuses à l'instar de nombreuses crises socio politiques qui ont endeuillé le pays, le Congo retrouve peu à peu sa stabilité, a-t-il insisté.

Un rappel historique nécessaire selon lui pour que les générations montantes saisissent pleinement les sacrifices consentis, les leçons tirées et "s'approprient les valeurs de paix et d'unité qui doivent guider notre avenir commun".

Ainsi, l'année 2024 décrétée année de la jeunesse, "est un appel à une mobilisation nationale autour des préoccupations réelles de cette couche majeure et importante de notre population et à la nécessité de répondre aux défis auxquels les jeunes sont confrontés en matière d'éducation, de formation et d'accès à l'emploi" .

Les infrastructures scolaires et de formation dédiées à la jeunesse sont construites, a-t-il expliqué ainsi que la mise en oeuvre des dispositifs d'aide à l'emploi des jeunes à travers les mécanismes de financements spécifiques tels le Fonds national d'appui à l'employabilité (FONEA) et le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (FIGA) qui visent à encourager l'autonomie, l'initiative et l'insertion professionnelle des jeunes congolais. "Ces fonds constituent un levier essentiel dans le soutien des projets économiques portés par la jeunesse."

Au regard des indicateurs économiques encourageants observés ces derniers temps dans le pays avec pour retombées la construction et la réhabilitation de nombreuses infrastructures en éducation, en santé, en culture...« Nous devons lutter farouchement contre l'insécurité, les incivilités et tout ce qui perturbe la tranquillité publique » a-t-il insisté.

Une fermeté dont doivent faire preuve les différents responsables de Ngoyo à leurs différents niveaux de compétences a précisé Genest Wilfrid Paka Banthoud. « En tant qu'administrateur maire de Ngoyo, je renouvelle mon engagement à œuvrer sans relâche pour continuer à faire de notre arrondissement un havre de paix où chaque famille se sent en sécurité où les jeunes peuvent continuer de grandir dans un environnement calme et où les activités économiques et sociales peuvent se développer dans la stabilité et le respect mutuel ».

« Ce discours du 28 novembre ne doit pas se limiter à un simple exercice républicain. Il doit être pour nous une source d'inspiration, un moteur d'engagement car chaque citoyen, chaque famille, chaque quartier de Ngoyo est un élément essentiel de notre avenir commun, » a -t-il conclu.