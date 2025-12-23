Afrique: Diplomatie - Trois nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance à Denis Sassou N'Guesso

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a reçu officiellement, le 22 décembre à Brazzaville, les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République gabonaise, Mathurin Boungou, de son homologue de la Namibie, Hopelong Uushona Iipinge, ainsi que de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Mesfin Gebremaria Shawo.

La cérémonie solennelle de présentation des lettres de créance marque l'entrée officielle en fonction de ces chefs de missions diplomatiques au Congo. À travers leurs mandats respectifs, ils auront pour mission principale de consolider et de dynamiser la coopération bilatérale entre leurs pays et la République du Congo, dans divers domaines d'intérêt commun.

Nouvel ambassadeur du Gabon à Brazzaville, Mathurin Boungou est un magistrat hors hiérarchie à la carrière riche et diversifiée. Il a exercé comme juge d'instruction entre 1991 et 1995, avant d'être doyen des juges d'instruction jusqu'en 1997.

Il a ensuite occupé les fonctions de président de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de 2005 à 2008, puis celles de directeur de l'Agence judiciaire du Trésor entre 2008 et 2013. Depuis 2013 et jusqu'à sa nomination, il était directeur général adjoint de l'Agence judiciaire du Congo. À Brazzaville, il s'emploiera à renforcer l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Gabon et la République du Congo.

La Namibie est désormais représentée par Hopelong Uushona Iipinge, âgé de 68 ans. Marié et père de six enfants, le diplomate namibien est titulaire d'une maîtrise en relations internationales de l'Université des Îles Vierges, au Royaume-Uni, ainsi que d'un diplôme en stratégie civilo-militaire obtenu en Floride, aux États-Unis.

Avant sa nomination, il occupait les fonctions de secrétaire général et chargé des comptes des anciens combattants dans son pays. Il a également servi, entre 2010 et 2013, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Éthiopie à Cuba. Sa mission au Congo consistera à impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale entre Windhoek et Brazzaville.

Déjà en poste au Rwanda, Mesfin Gebremaria Shawo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, est également ambassadeur non résident en République du Congo.

Diplômé de l'Université d'Addis-Abeba en Éthiopie et de l'Université du Pendjabi en Inde, il est chargé de représenter son pays sur les plans politique et économique. Son action diplomatique couvrira notamment les secteurs du commerce, des investissements, de la coopération culturelle, ainsi que les services consulaires et de visas, contribuant ainsi au renforcement des relations entre Addis-Abeba et Brazzaville.