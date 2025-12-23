Afrique: Égypte-Zimbabwe (2-1) - Salah délivre les Pharaons au bout du suspense

Longtemps frustrée, l'Égypte a finalement renversé le Zimbabwe (2-1), le lundi 22 décembre 2025 à Agadir, au terme d'un match haletant marqué par une domination stérile des Pharaons et un scénario renversant. Menés contre le cours du jeu, les Égyptiens ont trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer grâce à Omar Marmoush et à un Mohamed Salah décisif dans le temps additionnel.

Dès le coup d'envoi, l'Égypte a imposé son rythme, confisquant le ballon et installant le jeu dans le camp adverse. Les occasions se sont multipliées, mais les hommes de Rui Vitória ont buté sur un bloc zimbabwéen discipliné et sur un gardien Arubi particulièrement inspiré. Trezeguet puis Mohamed Salah ont manqué l'ouverture du score, tandis que Marmoush a contraint le portier des Warriors à plusieurs parades décisives.

Contre toute attente, le Zimbabwe a ouvert le score à la 20e minute. À la suite d'un débordement de Jalai sur l'aile, Prince Dube a parfaitement contrôlé dans la surface avant d'ajuster Mohamed El Shenawy d'un tir précis. Sonnés, les Pharaons ont même frôlé la correction, mais leur gardien a maintenu son équipe à flot grâce à plusieurs interventions déterminantes. À la pause, l'Égypte était menée malgré une domination écrasante.

Au retour des vestiaires, la pression égyptienne s'est intensifiée. De plus en plus incisif, Omar Marmoush a sonné la révolte à la 63e minute, en égalisant après un exploit individuel sur le côté, conclu d'une frappe imparable. Revigorés, les Pharaons ont alors poussé de toutes leurs forces. Zizo et Adel ont manqué de précision, tandis que Salah continuait de faire planer la menace sur la défense adverse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La délivrance est finalement intervenue dans les ultimes secondes du match. À la 90e minute, Mohamed Salah a parfaitement contrôlé un ballon aérien dans la surface avant de résister au marquage et de marquer en se couchant sur sa frappe. Un but libérateur qui a anéanti les espoirs zimbabwéens, tout proches de l'exploit.

Désigné Homme du Match Total Énergies, Omar Marmoush a salué l'état d'esprit de son équipe : « C'était un match difficile. Le plus important, c'est la victoire. Nous avons gardé un bon état d'esprit et bien terminé le match. Nous allons apprendre de ce qui s'est passé ce soir. »

Grâce à ce succès arraché au mental, l'Égypte confirme ses ambitions et lance idéalement sa campagne, portée par l'efficacité de ses leaders au moment décisif.