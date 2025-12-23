Cote d'Ivoire: Illuminations festives - Abidjan Ville lumière 2025 officiellement lancée lundi

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a activé le 22 décembre, au Plateau, la manette qui a plongé le district d'Abidjan dans la féérie des lumières de fin d'année.

Après plusieurs éditions, les illuminations festives du district d'Abidjan à l'occasion des fêtes de fin d'année opèrent toujours la même fascination. Comme en 2011, lors de l'édition inaugurale, les regards étaient tout autant émerveillés le 22 décembre 2025, lors de la mise sous tension du spectacle pyrotechnique.

Enfants, jeunes, vieux, journalistes, et autorités administratives, coutumières et politiques présents se sont laissé transporter par le crépitement multicolore et synchronisé de milliers d'étoiles dans le ciel de l'avenue Jean-Paul II.

Et alors que le centre des affaires donnait le ton, c'est tout le district d'Abidjan qui activait son plan d'illumination festif de cette fin d'année 2025. Ainsi que les 31 régions de Côte d'Ivoire et le district de Yamoussoukro.

C'est à Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie qu'il échut l'honneur d'activer la manette qui a plongé le Plateau et tout le pays dans la féérie. Elle avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre, Robert Beugré Mambé.

Prenant la parole au nom de sa mandante, la Première dame, Françoise Remarck a rappelé le sens de cette célébration festive qui, selon elle, ne se limite pas aux décorations qui embellissent nos rues : « Cette lumière est le symbole vivant de l'espérance, de la solidarité et de l'unité que nous portons dans nos coeurs. Je voudrais adresser ce message à toutes les familles de Côte d'Ivoire, à nos compatriotes ici et à travers le monde ».

Elle a émis le souhait que cette lumière allumée ce soir illumine également les foyers, et apporte la paix, la sérénité, la compréhension mutuelle et l'unité qui fonde notre nation.

« Ce soir, Abidjan va scintiller, du Plateau à Cocody, Abobo, Adjamé, Attécoubé, Koumassi, Marcory, Treichville, Port-Bouët, Yopougon, Bingerville, Anyama, Songon, chaque commune, chaque localité est le reflet de la beauté de notre vivre-ensemble. Mais cette lumière va également rejaillir dans les 31 régions de notre pays et au district autonome de Yamoussoukro. Ces illuminations brillent aussi pour rappeler que chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien compte, où qu'il se trouve ».

La représentante de la Première dame n'a pas manqué de rappeler que la grande apothéose de ce plan d'illumination aura lieu dans la nuit du 31 décembre. Un moment qui verra le traditionnel feu d'artifice sur les bords de la lagune Ébrié avec le spectacle pyromusical intitulé "Féérie sur la lagune pour la paix et l'unité". Un moment particulier, qui a-t-elle souhaité, nous fera entrer dans l'année nouvelle, une année pleine d'espérance.

Pour sa part, le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Cissé Bacongo, a saisi cette tribune pour rappeler les multiples initiatives visant à améliorer le cadre de vie dans le district placé sous sa gouvernance.

Cela, dans la droite ligne de la vision du Président Alassane Ouattara qui fait de la qualité de vie des Ivoiriens une priorité. « La ville d'Abidjan ne se contente pas seulement d'être belle. Elle affiche sa volonté d'avancer, de se transformer durablement et de s'affirmer. Ainsi, elle s'inscrit résolument dans une dynamique de modernisation urbaine, de sécurisation et d'embellissement des espaces. Dans cette perspective, nous nous engageons pour notre part à continuer d'être à la hauteur de la mission qui nous a été confiée par Son Excellence Monsieur le Président de la République », s'est-il engagé.

Il a rendu un hommage appuyé au Premier ministre, Robert Beugré Mambé qui, s'est-il souvenu, a été le premier à activer la manette de ce programme d'illumination urbaine il y a de cela plus d'une décennie.

Cette cérémonie de lancement a enregistré la remise de kits de vivres et non -vivres à de nombreuses familles défavorisées du district d'Abidjan.