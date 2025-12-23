Cote d'Ivoire: Assemblée générale mixte - La MADGI amorce un tournant décisif vers des services de qualité

La Mutuelle des agents de la direction générale des impôts (Madgi) a tenu le 20 décembre 2025, son Assemblée générale mixte à l'École nationale d'administration (Ena) des Deux-Plateaux.

Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la dynamique de réforme engagée par la mutuelle, avec pour ambition de jeter les bases d'une institution plus performante, plus moderne et plus proche de ses adhérents.

Placée sous le thème « Une nouvelle Madgi, pour une meilleure qualité de services », cette assemblée a permis aux mutualistes de se prononcer sur les principales résolutions issues du séminaire des 28 et 29 novembre 2025 à Yamoussoukro, tout en procédant à des amendements des textes fondamentaux de la mutuelle.

Selon le président du comité d'organisation, Huberson Kouadio, administrateur général, deux grandes étapes ont structuré les travaux. Il s'est agi, d'une part, de la reddition des comptes de l'exercice 2024 et, d'autre part, de l'examen de plusieurs projets de résolutions majeures.

Ceux-ci portent notamment sur l'affectation du résultat de l'exercice écoulé, la mise en place d'un projet d'assurance maladie dédié aux retraités, la modification des textes régissant la mutuelle, ainsi que la question du mandat de l'administrateur.

Prenant la parole à l'ouverture des travaux, le président du Conseil d'administration de la Madgi, Yaya Koné, a adressé un message de bienvenue empreint de reconnaissance à l'endroit des autorités de tutelle, des partenaires institutionnels et des anciens responsables de la mutuelle, saluant leur engagement historique.

Pour lui, le thème de cette assemblée traduit un objectif majeur à atteindre au terme de la transformation institutionnelle en cours. Il a rappelé que, confrontée à des difficultés à la fois endogènes et exogènes, la mutuelle a engagé, de concert avec les acteurs sociaux et la Direction générale des impôts, un vaste processus de réforme, matérialisé par l'élaboration d'un Plan de développement stratégique (Pds).

À cet effet, un comité scientifique a été mis en place afin de conduire les différentes étapes de cette refondation. « Le Conseil d'administration s'est donné pour objectif d'améliorer la qualité des prestations au profit des adhérents et de leurs ayants droit, de renforcer la bonne gouvernance et d'accroître l'efficacité de la gestion opérationnelle de la mutuelle », a indiqué le président du Conseil d'administration.

Parmi les actions prioritaires annoncées figurent la digitalisation des procédures de gestion de l'assurance santé et de la prise en charge médicale, le renforcement de la communication pour plus de proximité avec les mutualistes, ainsi que la sécurisation du patrimoine de la Madgi.

Le président du Conseil d'administration n'a pas manqué d'évoquer les travaux de rénovation du pavillon des hospitalisations du Hmi-Kf, longtemps retardés en raison de la crise de trésorerie.

Un chantier désormais achevé à 95 %, signe d'un retour progressif à l'équilibre financier. Il a, par ailleurs, souligné que la contribution active des délégués demeure essentielle à la réussite de la « nouvelle Madgi », en conformité avec la réglementation de la mutualité sociale au sein de l'Uemoa.

La cérémonie d'ouverture de ces assises a également été marquée par l'intervention d'Amani Édouard, représentant du directeur général des impôts, Ouattara Sié Abou. Mandaté pour l'occasion, il a transmis les salutations du premier responsable de l'administration fiscale et réaffirmé l'importance stratégique de cette assemblée pour le renforcement de la gouvernance et de la cohésion interne de la mutuelle.

« La nouvelle Madgi attendue n'est pas seulement celle qui aura réussi sa mue institutionnelle, mais aussi celle qui saura améliorer les services existants, proposer des solutions innovantes adaptées aux besoins présents et futurs des agents, tout en soldant les projets restés en souffrance », a-t-il déclaré.

À travers cette assemblée générale mixte, la Madgi réaffirme ainsi sa volonté de se réinventer et de s'inscrire durablement dans une dynamique de performance, de solidarité et de modernisation au service de ses membres.