Togo: L'État mobilise les forces de sécurité

À l'approche des fêtes, les autorités annoncent un dispositif sécuritaire renforcé sur toute l'étendue du territoire.

L'opération 'Kéligou 2' a été lancée lundi par le ministre de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba.

Dans la continuité de la première phase déployée elle vise à garantir le bon déroulement des festivités dans un climat de sérénité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'opération repose sur une présence visible et dissuasive des forces de sécurité, une coordination inter-services renforcée et un contact de proximité avec la population.

Cette nouvelle phase s'inscrit également dans les engagements pris par le chef du gouvernement, Faure Gnassingbé, faisant de la protection du territoire, des institutions, des citoyens et de leurs biens une priorité absolue de l'action publique.

Kéligou 2 entend ainsi anticiper les menaces sécuritaires liées aux grands rassemblements, à l'insécurité routière en période festive, à la criminalité transfrontalière, à l'extrémisme et au terrorisme. La protection du littoral et la surveillance accrue des frontières figurent également parmi les axes majeurs du dispositif.

Cette opération marque par ailleurs l'entrée en action de l'Unité spéciale des garde-côtes togolaises, créée en janvier 2024.

Sa mission est de renforcer la surveillance des eaux togolaises, de lutter contre la criminalité maritime et de contribuer à la protection de l'économie maritime nationale.