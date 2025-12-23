Togo: Comment bien choisir son foie gras

Produit emblématique des fêtes de fin d'année, le foie gras reste incontournable sur les tables festives. Dans son édition parue mardi, L'Économiste livre à ses lecteurs plusieurs conseils pratiques pour réussir son achat et éviter les mauvaises surprises.

Premier critère à prendre en compte : la dénomination du produit. Le foie gras entier, composé d'un ou plusieurs lobes entiers, est considéré comme le plus qualitatif. Vient ensuite le foie gras, issu de morceaux assemblés, puis le bloc de foie gras, une préparation reconstituée à la texture plus homogène, souvent plus accessible en termes de prix.

Le journal recommande également de prêter attention au mode de préparation. Le foie gras mi-cuit, conservé au frais, offre une texture fondante et des arômes plus prononcés, mais se conserve moins longtemps. Le foie gras en conserve, stérilisé, peut quant à lui être gardé plusieurs années et développe ses saveurs avec le temps.

Autre élément clé : la liste des ingrédients. Un bon foie gras contient peu d'additifs. Sel, poivre et parfois une touche d'alcool ou d'épices suffisent. Une composition trop longue est souvent synonyme de qualité inférieure.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Enfin, L'Économiste invite les consommateurs à adapter leur choix à l'usage prévu. Pour une entrée raffinée, le foie gras entier est privilégié. Pour des toasts ou des préparations culinaires, le bloc de foie gras peut constituer une alternative satisfaisante.

À l'approche des fêtes, ces repères permettent aux amateurs de foie gras de conjuguer plaisir, qualité et maîtrise du budget, sans sacrifier la tradition qui accompagne les célébrations de fin d'année.