Togo: Une fête partagée au-delà des confessions

23 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

À la veille de Noël, Lomé vit une effervescence particulière. Supermarchés et marchés traditionnels connaissent une affluence des grands jours, au grand bonheur des commerçants. Dans les allées bondées, cadeaux, boissons et produits alimentaires s'arrachent, témoignant d'une forte dynamique commerciale portée par l'esprit des fêtes.

Les préparatifs battent leur plein. Les ménages multiplient les achats pour marquer l'événement, entre présents pour les proches et provisions pour les repas festifs. Cette période représente pour de nombreux vendeurs l'un des moments les plus rentables de l'année.

Au-delà de l'aspect commercial, Noël demeure une tradition profondément ancrée au Togo, y compris chez les Togolais qui ne sont pas chrétiens. La fête dépasse le cadre religieux pour devenir un temps de partage, de retrouvailles et de convivialité.

La messe de minuit reste l'un des temps forts de la célébration. À Lomé comme dans les autres villes du pays, les églises accueillent une foule nombreuse venue marquer la naissance du Christ dans le recueillement et la ferveur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le 25 décembre est ensuite consacré au repas familial, moment privilégié où parents et proches se retrouvent autour de la table. Durant cette période, le pays entier semble ralentir le rythme. Pendant une dizaine de jours, le Togo se met en mode pause, laissant place aux fêtes, à la détente et aux réjouissances populaires.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.