Togo: Montée en puissance

Implantée en zone portuaire à Lomé, la centrale Kékéli Efficient Power affiche de nouvelles ambitions. Face à la demande énergétique croissante, l'entreprise annonce être prête à doubler ses capacités de production, passant de 65 à 130 mégawatts.

C'est ce qu'a indiqué Mansour Touré Tia, directeur général de la Centrale.

Cette montée en puissance ne nécessite pas de contraintes majeures. Les prérequis techniques sont déjà en place, notamment la connexion au gaz naturel, ce qui permettrait une extension rapide. Une évolution jugée nécessaire au regard des besoins énergétiques en constante augmentation.

Kékéli Efficient Power est une joint-venture détenue à 75 % par le groupe Eranove et à 25 % par l'État, via Kifema Capital, un véhicule d'investissement du holding public Togo Invest.

Une autre Centrale est installée à proximité, celle opérée par l'Américain ContourGlobal.