Togo: Des gendarmes mieux formés

23 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Face à la montée des défis sécuritaires, le Togo poursuit le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de ses forces de sécurité. Dans cette dynamique, une troisième cohorte de 200 gendarmes, dont 12 femmes, vient d'achever une formation de mise à niveau.

Encadrés par des instructeurs nationaux du Groupement de sécurité et d'intervention de la Gendarmerie (GSIG), les stagiaires ont bénéficié d'un programme intensif mêlant modules généraux et enseignements spécialisés. La formation a permis de consolider leurs compétences techniques, physiques et professionnelles, répondant aux exigences des unités d'élite.

Selon le Amana Kodjo, directeur général de la Gendarmerie nationale, ces aptitudes permettront aux éléments formés d'intervenir efficacement, quels que soient les contextes.

Lire l'article original sur Togonews.

