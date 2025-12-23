Afrique: CAN 2025 - Les vendeurs de maillots parient sur un bon parcours des Lions

Dakar — A quelques heures de l'entrée en lice des Lions en Coupe d'Afrique des nations (CAN) ce mardi à 15 heures, l'engouement autour des maillots et autres accessoires ne se sent pas encore dans les marchés de Dakar, où les commerçants espèrent un bon début des Lions pour booster leurs ventes.

Au marché de Keur Massar, la Coupe d'Afrique des nations qui se tient cette année au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026) ne semble pas être le sujet de discussion qui occupe le plus les passants.

Mais malgré tout, Abdoulaye Ndiaye a déjà chargé de maillots, bandeaux et drapelets sa cantine qui fait face au rond-point du pont de Keur Massar, en attendant d'éventuels clients qui se font désirer.

"Les clients ont commencé à venir, mais timidement", a-t-il lâché, en tablant sur plus d'acheteurs dans les jours à venir.

Abdoulaye Ndiaye, dans le commerce des maillots de football depuis 2019, souligne que selon son expérience, les clients "vont se bousculer" devant les vendeurs d'articles liés à l'équipe nationale "lorsque le Sénégal entrera en jeu".

De l'autre côté du pont d'habitude grouillant de monde, sur les allées menant vers Malika, Pape Sarr, marchand ambulant, a accroché sur un poteau électrique des maillots aux couleurs nationales, espérant attirer l'attention des passants.

Les Lions jouent contre le Botswana, mardi, à partir de 15 heures, pour le compte de la première journée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

Entre optimisme et attentisme

A Colobane, la boutique de Aboubacar Sadikh Diakhaté est bien approvisionnée d'accessoires des Lions du football et n'attend que des clients.

Le commerçant parle d'un début timide qu'il lie à "la crise économique qui touche le pays". Mais lui aussi il se fait une religion : plus les Lions du football vont gagner leurs matchs de groupe, plus les supporters seront motivés à acheter des maillots.

"Avec le manque d'argent, les gens veulent être prudents avant de s'engager dans l'achat de maillots et autres articles. Mais si le Sénégal gagne un à deux matchs, il y aura un engouement autour des effets des Lions", parie ce natif de Touba, se disant optimiste pour un tel scénario.

La même appréhension habite Cheikh Niang. Devant son tas de maillots aux couleurs de l'équipe nationale, aux alentours du rond-point du marché Colobane, ce jeune marchand table sur le meilleur scénario possible pour les Lions, sous-entendant que ce serait bien pour les affaires.

"Le Sénégal a un groupe capable de renverser toutes les équipes présentes au Maroc pour la Coupe d'Afrique des nations", dit-il, avec grande confiance.

Au marché de Petersen, Babacar Ndiaye, un "grossiste", se dit convaincu que l'affluence dans sa boutique sera au rendez-vous, pariant sur "une équipe pleine de promesses".

"Il nous arrivait de vendre jusqu'à une centaine de douzaines de maillots par jour, lorsque les Lions débutent bien leur compétition", se souvient Ndiaye, priant pour qu'un tel scénario puisse se répéter cette année.

Sur l'avenue Dardanelles, en plein cœur de Dakar, surnommée par les marchands ambulants "Mbedd Al Qaeda", Mame Thierno Ndiaye a étalé sur une natte des drapelets, des drapeaux, des bracelets, des bandeaux, des trompettes en couleurs connues sous le nom de "vuvuzelas". Il commence à se frotter déjà les mains.

"Depuis ce matin, j'ai vendu pas mal d'objets, notamment des articles à 300 FCFA l'unité", précise-t-il, satisfait d'avoir bien entamé sa campagne.

Son collègue Amadou Sall, "grossiste" au marché Sandaga, préfère attendre les prochains jours pour s'engager dans la vente de maillots.

"En tant que vendeur grossiste, je ne veux pas m'engager à prendre des risques en achetant beaucoup de lots de maillots. Mais si les Lions font un bon début, je chargerai mon magasin", a-t-il indiqué.

L'équipe du Sénégal évolue dans le groupe D de la CAN 2025, en compagnie du Botswana, du Bénin et la République démocratique du Congo.