Afrique: La LONASE offre des billets pour le Maroc à 12 parieurs supporteurs des Lions

Dakar — La Loterie nationale sénégalaise (Lonase) a offert des tickets de voyage à 12 parieurs pour leur permettre d'aller suivre la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Maroc, aux côtés des Lions du Sénégal.

"Pour cette édition de la CAN, nous souhaitions offrir à nos acheteurs, à nos vendeurs et à nos agents la possibilité de se rendre au Maroc pour assister à la Coupe d'Afrique des nations", a déclaré le directeur général de la Lonase, Toussaint Manga, lors d'une cérémonie de remise des titres de voyages aux gagnants d'un jeu concours.

La Lonase, à travers cette initiative, a pis en compte les parieurs, mais aussi les vendeurs et ses propres agents.

Concernant ces derniers, "ce sont ceux qui se trouvent à Kédougou, à Richard Toll, très loin de Dakar [...] qui ont eu l'opportunité d'assister à la Coupe d'Afrique des nations [...]", a expliqué M. Manga, avant de lancer un message à l'endroit des parieurs, en leur demandant de "savoir s'arrêter".

"Je tiens à préciser que, même s'il est agréable de jouer et de gagner, il ne s'agit que d'un jeu ; il faut savoir s'arrêter. J'adresse ce message à tous nos joueurs pour leur rappeler que le jeu reste un jeu et ne saurait se substituer à une activité professionnelle", a-t-il dit.

"Nous sommes, en tout état de cause, soucieux du bien-être mental de nos joueurs, et nous leur proposons un accompagnement s'ils ressentent le besoin d'être accompagnés, notamment lorsqu'ils pensent être dépendants au jeu", a-t-il soutenu.

Il a réaffirmé que la Lonase, en tant qu'entreprise nationale, restera toujours aux côtés de l'État, et plus particulièrement du ministère des Sports, pour accompagner la Fédération sénégalaise de football, mais aussi les supporters, et offrir aux Sénégalais la possibilité d'aller encourager "nos courageux Lions".