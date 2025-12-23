Sénégal: Charte pour une pêche durable - Fatou Diouf note des acquis

Diamniadio — La ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Fatou Diouf, dit avoir noté des acquis dans la mise en oeuvre de la charte pour une pêche durable que son département a signé avec des acteurs du secteur.

"J'ai reçu des acteurs de la pêche, car nos échanges sont utiles dans le cadre de nos engagements pour une pêche durable. Par rapport à ces engagements, nous avions signé une charte pour une pêche durable. Nous notons qu'il y a des avancées, des acquis [...], que chaque partie continue de s'engager dans la bonne voie", a-t-elle déclaré.

Fatou Diouf recevait dans les locaux de son ministère, lundi, des représentants du Collectif des acteurs pour une pêche durable (CONAPED), en présence de membres de son cabinet et de divers acteurs de ce secteur.

Fatou Diouf a indiqué, au cours des échanges, que son département travaille sur plusieurs axes dans le cadre de la mise en œuvre de cette charte pour une pêche durable, citant le nettoyage des fonds marins et l'audit la flotte industrielle et artisanale.

Elle a aussi insisté, à cette occasion, sur les efforts de son département pour le renforcement, le suivi et le contrôle de la surveillance des zones de pêche.

"Le système de suivi et de surveillance est en marche. Nous sommes en train de renforcer ce système et nous avons des résultats. Les infractions ont considérablement baissé", a-t-elle souligné.

La ministre des Pêches a, en outre, indiqué qu'une évaluation des accords de pêche avec l'Union Européenne était en cours.

Mme Diouf a de même souligné l'urgence d'évaluer l'impact de l'exploitation du pétrole et du gaz sur les activités de pêche.